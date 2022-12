Un documental argentino cuenta una tragedia similar al incendio de los Supertanqueros en Cuba

Una de las películas exhibidas en la 43ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, este mismo diciembre, fue el documental argentino En cumplimiento del deber, dirigido por Jorge Gaggero y narrado por la veterana actriz Cecilia Roth.

El punto de partida es la muerte de diez bomberos durante la extinción de un incendio en unos almacenes situados en el barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires, el 5 de febrero de 2014. Poco después de iniciar su trabajo, intempestivamente, una de las paredes del edificio se vino abajo y cayó sobre nueve de ellos, que fallecieron en el acto –el décimo lo haría tras un mes hospitalizado.

La narración la guían, además de Roth –uno de los exponentes más brillantes del exilio en Madrid de la dictadura militar argentina de finales de los setenta–, entrevistas a colegas, familiares y allegados de los bomberos caídos, así como diversos especialistas involucrados en la investigación del incendio.

Muy pronto en la cinta queda claro que lo que se pretende contar no es solamente la lamentable pérdida de vidas "en cumplimiento del deber", sino que es, además, una denuncia

Muy pronto en la cinta queda claro que lo que se pretende contar no es solamente la lamentable pérdida de vidas "en cumplimiento del deber", sino que es, además, una denuncia. El depósito consumido por el fuego pertenecía a la empresa Iron Mountain, fundada en los años 50 del siglo XX por Herman Knaust en Pennsylvania para proteger objetos valiosos en caso de guerra nuclear, que en Barracas custodiaba en papel la contabilidad de numerosas multinacionales.

En el siniestro se perdió, se enumera, el 86% de las cajas de Banco Patagonia y el 90% del J.P. Morgan, más de la mitad de las cajas del banco HSBC, la mitad de las de BNP Paribas, el 45% de los documentos de los supermercados Jumbo, 30% de la empresa Pago Fácil, así como parte de lo que guardaba también Monsanto y la sociedad argentina de inversión Grupo Exxel.

Algunas de ellas –dicen, aunque solo queda claro en la película el caso de HSBC– estaban siendo investigadas por movimientos sospechosos que hacían pensar en que estaban comprando dólares a precios más altos de la cotización de mercado. Esto, queda implícito en el documental, habría sido lo que provocó la devaluación del peso argentino frente al dólar a principios de 2014, cuando el país era gobernado por la peronista Cristina Fernández de Kirchner, a quien, dicho sea de paso, no se menciona en ningún momento.

Sí se nombra al liberal Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo gabinete fue responsable de otorgar los permisos, en 2008, para que Iron Mountain se estableciera en lo que estaba proyectado como un nuevo "distrito tecnológico".

Para entonces, ya se le ha recordado al espectador el largo historial que tiene Iron Mountain de incendios más que dudosos: tres en 1997, en Nueva Jersey; dos en 2006, en Ottawa y en Londres (con días de diferencia); otro en 2011, en Aprilia, Italia... "Cómo una empresa que se jactaba de ser inexpugnable y tener los más altos estándares de seguridad", plantea el documental, podía sufrir tantos siniestros seguidos (siniestros en los que sistemáticamente quedaban reducidos a cenizas papeles "sensibles" de cientos y cientos de empresas).

Desde el principio, se constata en la cinta, los depósitos de Iron Mountain en Barracas no cumplían con las medidas de seguridad que ameritaban e intentaron, por ello, ser clausurados, pero sin éxito. La empresa, deja caer uno de los entrevistados, era protegida por el gobierno local.

Así, de alguna manera, se va guiando a la audiencia para señalar no solo que el incendio fue intencional, sino que ese gobierno es el último responsable de la muerte de Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, Julián Sebastián Campos, José Luis Méndez, Pedro Barícola y Facundo Ambrosi. (Todos ellos menos Garnica y Day, dato no menor, eran bomberos voluntarios, no oficiales.)

"Tengo muchas ganas que acá los bomberos de Cuba vean esta historia porque también es acerca de ellos", declaró el director del documental al ser entrevistado por medios oficiales en La Habana

"Tengo muchas ganas que acá los bomberos de Cuba vean esta historia porque también es acerca de ellos", declaró el director del documental al ser entrevistado por medios oficiales en La Habana. "Es una historia acerca de héroes anónimos que van todos los días a trabajar, a salvar vidas, y en este caso lamentablemente no vuelven. No vuelven por un hecho indigno, porque no fue un accidente, fue algo provocado".

De esta manera, Jorge Gaggero tocó, sin especificarlo, algo muy cercano para los ojos cubanos: el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde perdieron la vida un total de 17 bomberos (varios de ellos, jóvenes que pasaban el servicio militar, no profesionales) hace cuatro meses.

La caída de un rayo y el fallo en el sistema que los previene fue la versión oficialista del siniestro, aunque tanto esta explicación como enviar a los agentes a extinguir el fuego infernal del primer tanque fueron puestas en cuestión por varios especialistas, que apuntan, más bien, a la desidia y la irresponsabilidad de las autoridades cubanas. A día de hoy, cuatro meses después, no se sabe nada de la investigación en Matanzas, donde se reconstruye la base, a marchas forzadas, con ayuda de Venezuela.

Si el "neoliberalismo" fue el culpable de la muerte de bomberos en Iron Mountain, ¿se podrá concluir que el comunismo fue el responsable de los caídos en Matanzas? Y más aún: ¿cabría imaginar en Cuba un documental que así lo expusiera?

