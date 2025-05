Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025

"He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este premio tan especial. Soy un hombre feliz", dijo el autor

Madrid/El escritor Eduardo Mendoza, una de las voces de la narrativa contemporánea más reconocidas por el público y la crítica, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. A Mendoza (Barcelona, 1943) se le deben títulos ya clásicos de la literatura española como La verdad sobre el caso Savolta (1975), El misterio de la cripta embrujada (1979), El laberinto de las aceitunas (1982), La ciudad de los prodigios (1986), Sin noticias de Gurb (1991) o El asombroso viaje de Pomponio Flato (2008), que han cautivado a millones de lectores.

El autor catalán, uno de los que más ha retratado desde la ficción la Ciudad Condal, siempre ha sido un voz crítica e independiente de los poderes y en su escritura nunca faltan el realismo, el humor, un sarcasmo inteligente o una mirada aguda. Novelista, dramaturgo, traductor y lingüista, Eduardo Mendoza irrumpió en la narrativa en 1975 con la novela La verdad sobre el caso Savolta y, tras una brillante trayectoria, obtuvo en 2016 el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanas.

El jurado del premio Princesa de Asturias, que ha estado presidido por el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha resaltado la "decisiva aportación" del escritor a las letras en lengua española del último medio siglo y le ha ensalzado como "un proveedor de felicidad para los lectores". Mendoza, cuya candidatura fue propuesta por el director del Museo Nacional de Escultura, Alejandro Nuevo Gómez, presenta una "prosa clara" que "engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados" y "en sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia", ha detallado el acta del galardón.

La obra de Mendoza, que ha sido traducida a varios idiomas, muestra un estilo en el que se mezclan elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción o la novela negra, así como un particular sentido del humor, la sátira y la parodia. Mendoza también ha escrito obras de teatro, en algunas de las cuales reaparece su personaje principal, un detective ingresado en un manicomio y sin nombre, y ha publicado ensayos, entre los que destaca Baroja & yo. Por qué nos quisimos tanto (2019). Además, las obras La verdad sobre el caso Savolta, La cripta, La ciudad de los prodigios y El año del diluvio fueron llevadas al cine.

De tradición cervantina, Mendoza es licenciado en Derecho, residió en Nueva York donde trabajó como traductor simultáneo para la ONU y fue profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra. Además del Premio Cervantes, Mendoza ha recibido, entre otros, el Premio Planeta en 2010 por Riña de gatos y en 2015 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Kafka.

Mendoza, que es colaborador de numerosos medios de comunicación, también ha sido merecedor, entre otros, del Premio de Novela Fundación José Manuel Lara, del Premio Internacional de Novela Histórica Barcino o del Premio al Mejor Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid.

Mendoza destacó que ha dedicado la vida a lo que más le gusta y ahora que ha recibido un galardón "tan especial" se ha declarado "un hombre feliz". "Necesito tiempo para encontrar las palabras justas. Emocionado, honrado y agradecido me parecen adecuadas, pero obvias. He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este premio tan especial. Soy un hombre feliz", ha expresado en una declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

El jurado resaltó la "decisiva aportación" del escritor a las letras en lengua española del último medio siglo. Su obra es "un conjunto de novelas que combinan la voluntad de innovación con la capacidad de llegar a un público muy amplio y que gozan de extenso reconocimiento internacional".

El de las Letras es el segundo en fallarse de los ocho galardones que cada año concede la Fundación Princesa de Asturias, después de que la pasada semana se concediera el de Comunicación y Humanidades al filósofo y ensayista de origen surcoreano Byung-Chul Han.

Aún quedan por fallarse los galardones de Ciencias Sociales (el 21 de mayo), Artes (el 23), Deportes (el 28), Concordia (el 4 de junio), Investigación Científica y Técnica (el 12 de junio) y Cooperación Internacional (el 18 de junio).