Una exitosa película china sobre la pobreza rural, retirada de las plataformas de video

(EFE).- La película Return to Dust, que narra las vivencias de una pareja en un entorno rural pobre, ha sido retirada de las plataformas de video que la alojaban, denunciaron en las últimas horas internautas en las redes sociales del país.



La película llegó a comienzos del pasado agosto a tres de las principales plataformas de video en línea chinas, Youku, Iqiyi y Tencent Video, en las cuales ya no se puede encontrar.



La cinta, rodada con un bajo presupuesto e interpretada en su mayor parte por actores no profesionales, se centra en una pareja que vive en la provincia occidental de Gansu, en el interior del país, y en sus duras condiciones de vida.



Dirigida por Li Ruijun, se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín a comienzos de año y llegó en julio a las taquillas chinas, donde tuvo un buen rendimiento tras dos meses de proyección en los que consiguió recaudar 113 millones de yuanes (15,9 millones de dólares).





En los últimos meses, la película ha sido objeto de debate en las redes sociales chinas, donde algunos usuarios acusaban al director de "romantizar la pobreza" o incluso de crear deliberadamente una "imagen falsa y fea" de China para "ganar un premio en Occidente".



Por el contrario, otros aplaudían la "valentía" del autor y recordaban que existe una China rural alejada de "la prosperidad de las ciudades costeras".



En febrero de 2021, el presidente chino, Xi Jinping, declaró oficialmente que el país había concluido su "ardua tarea" de erradicar la pobreza extrema.



A falta de una explicación oficial sobre su retirada de los portales de video, algunos comentaristas la achacaban a su retrato de la pobreza en China: "Si se prohíbe la crítica, ¿tienen sentido los halagos?", se cuestionaba un usuario de la red social Weibo, similar a Twitter, inaccesible en el país asiático.



Las autoridades chinas o en ocasiones las propias plataformas y distribuidoras acostumbran a censurar desnudos, contenido político considerado delicado o escenas sexuales.



"¿Nuestra industria del entretenimiento tiene algún futuro?", lamentaba un internauta.

________________________

