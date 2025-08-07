Falleció Eddie Palmieri, uno de los artistas más innovadores de la música latina

Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, de padres puertorriqueños, Palmieri se interesó por la música desde muy pequeño.

San Juan/El pianista y compositor de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, fallecido este miércoles a los 88 años de edad, es reconocido como uno de los artistas más innovadores de la música latina.

Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, de padres puertorriqueños, Palmieri se interesó por la música desde muy pequeño y soñó con ser timbalero como su ídolo Tito Puente, pero acabó dedicándose al piano.

Durante la década de 1950, Palmieri incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez y, posteriormente, formó su conjunto La Perfecta.

Consolidó un sonido innovador que mezcló el jazz estadounidense con ritmos afrocaribeños

Esta banda presentaba una primera línea melódica poco convencional de trombones, en lugar de las trompetas que sobresalían con más frecuencia en las orquestas latinas, lo que ayudó a consolidar un sonido innovador que mezcló el jazz estadounidense con ritmos afrocaribeños.

Junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana publicó su primer disco en 1962, La Perfecta, el nombre de la banda, que se separó en 1968.

Con el piano, Palmieri interpretó ritmos de origen cubano como el son montuno, el guaguancó y el mambo, con el objetivo, según dijo a EFE en una entrevista, de "excitar al público" a bailar.

“Nunca estuvo en Cuba, pero siempre reconoció la influencia cardinal de los grandes pianistas cubanos Jesús López y Lilí Martínez en su obra interpretativa"

La musicógrafa cubana Rosa Marquetti escribió en su muro de Facebook: “Nunca estuvo en Cuba, pero siempre reconoció la influencia cardinal de los grandes pianistas cubanos Jesús López y Lilí Martínez en su obra interpretativa. En cuanto a estilo y repertorio, tuvo como referentes la creatividad de estos pianistas”.

Según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, como amante confeso del jazz, Palmieri se distinguió desde entonces por la experimentación.

En 1971, grabó en suelo boricua el álbum Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico, considerado por muchos seguidores de la música afroantillana como una joya de la discografía salsera.

'The Sun Of Latin Music' se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy

Palmieri compuso en 1974, junto al cantante Lalo Rodríguez, The Sun Of Latin Music, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

En la década de 1980, ganó dos nuevos Grammy por los discos Palo Pa' Rumba y Solito, y continuó en los siguientes años incursionando en la salsa y el jazz.

El maestro presentó en 1987 al público salsero en la producción Llegó La India vía Eddie Palmieri a la vocalista La India, quien hoy lamentó en un comunicado su fallecimiento.

"Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Su legado es inmenso y su influencia en mi vida artística es eterna", expresó la cantante.

"Hoy es un día muy triste para todos los que amamos la buena música pues uno de sus mejores exponentes se nos fue"

Con la llegada del siglo XXI, Palmieri lanzó el disco Masterpiece, junto a su ídolo de infancia Tito Puente, una obra musical que fue reconocida con un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa o Música Tropical Latina.

Willy Chirino, el cantautor y productor cubano, escribió en su cuenta de Instagram: "Hoy es un día muy triste para todos los que amamos la buena música pues uno de sus mejores exponentes se nos fue".

El pasado enero, el pianista anunció que por motivos de salud no podría asistir al concierto en homenaje a su legado en Puerto Rico, pero animó al público a asistir al mismo porque lo realizaba su orquesta a modo de "última voluntad".