El Festival de Cine de La Habana en Nueva York rinde homenaje a Tomás Gutiérrez Alea

Nueva York/El Festival de Cine de La Habana de Nueva York, del 12 al 18 de abril, presentará este año más de 35 películas de América Latina y Cuba, muchas de ellas estrenos mundiales y destaca en su agenda el homenaje a Nicolás Guillén Landrián, primer director afro-cubano, y al legendario Tomas Gutiérrez Alea, Titón.

Como parte de los reconocimientos se presentará La mirada oculta: una retrospectiva de Nicolás Guillén Landrian (1938-2003) para la cual se han restaurado 10 cortometrajes que el público neoyorquino podrá ver por primera vez y de forma gratuita en la Universidad Hoftra en Long Island.

Guillén Landrián, que también fue pintor y escritor, realizó 18 documentales entre ellos Coffea Arábiga (1968), considerada una de sus obras maestras, y Taller de Línea y 18 (1971) y un gran número fueron censurados por ser considerados críticas a políticas de la Revolución cubana, por lo que fue encarcelado varias veces y sometido a tratamiento psiquiátrico que incluía electrochoque. En 1989 logró salir del país y se estableció en Florida hasta su muerte.

Mientras que La Risa y la rebelión: El cine libre de Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996) será la muestra más amplia que se ha hecho hasta la fecha de la obra de este reconocido cineasta.

Sus películas clásicas Fresa y chocolate, primer filme cubano nominado al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa; La muerte de un burócrata; Los sobrevivientes; La última cena; Una pelea cubana contra los demonios y el cortometraje El arte del tabaco fueron restauradas por el Departamento de Archivos de la Academia de Cine para esta ocasión.

Según un comunicado de The American Friends of the Ludwig Foundation of Cuba, que organiza el festival, está muestra ofrece una oportunidad de sumergirse en los trabajos innovadores de uno de los cineastas más famosos de Latinoamérica.

Destaca además este año la iniciativa Armonías de las Américas: Celebrando a leyendas de la música latina pasadas y presentes, un homenaje a la música latina, que incluye el estreno en Nueva York de La leyenda de Arsenio; el documental Santa canción sobre la nueva trova cubana y la película biográfica colombiana Rebelión sobre el famoso cantante Joe Arroyo.

También el documental Aldo Baldin: Una vida de música sobre la vida de este famoso tenor brasilero (1945-1994), y el corto documental ¿Y la calle qué?.

El festival también presentará cortometrajes, entre éstos La gran obra (España-EE UU) del cineasta español Alex Lora y ganador del Gran Premio del Jurado en el reciente Festival de Sundance.

Un total de 18 películas competirán en las diversas categorías por el Havana Star Prize y los ganadores se conocerán durante la ceremonia de clausura, tras lo cual se presentará el documental Igualada del colombiano Juan Mejía Botero, que sigue la trayectoria durante su campaña electoral de Francia Márquez, que en 2022 se convirtió en la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia.