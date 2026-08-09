El festival de Trigueros vuelve a mirar a Cuba con X Alfonso, Habana Abierta y ‘Jacuzzi’, de Yunior García

El festival ha procurado mostrar distintas miradas sobre la cultura cubana, tanto desde la Isla como desde el exilio.

La XIII edición de Cubacultura ofrecerá teatro, música, cine, fotografía y literatura del 19 al 26 de agosto en la localidad andaluza

Madrid/Del 19 al 26 de agosto, el municipio onubense de Trigueros volverá a convertirse en una de las principales vitrinas de la cultura cubana en España. La XIII edición de Cubacultura reunirá durante una semana a músicos, escritores, cineastas, fotógrafos y dramaturgos de la Isla y la diáspora en una programación que combina conciertos, exposiciones, proyecciones, teatro y coloquios.

Nacido en 2014 como un puente cultural entre Cuba y Andalucía, el festival ha ido creciendo hasta convertirse en una de las citas estivales más singulares de la provincia de Huelva, en Andalucía. Lo que comenzó con un formato mucho más reducido es hoy un encuentro multidisciplinario que cuenta con el respaldo de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Trigueros y que, edición tras edición, ha reunido a figuras como Leonardo Padura, Carlos Varela, Haydée Milanés, Kelvis Ochoa, Ernán López-Nussa, Roberto Carcassés, Gema Corredera, el Septeto Santiaguero, Mirta Ibarra y Vladimir Cruz, entre muchos otros.

Este año, uno de los platos fuertes será la representación de Jacuzzi, del dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera, prevista para el lunes 24 de agosto. La obra, convertida en uno de los textos más conocidos del autor, propone una reflexión sobre la amistad, el desencanto político y las fracturas de la sociedad cubana a partir del reencuentro de tres amigos en una bañera. La función estará acompañada por la presentación del volumen Teatro y un conversatorio con el escritor, en un formato que permitirá al público dialogar con el autor sobre su trayectoria y su obra.

El sábado 22 llegará uno de los conciertos más esperados con Habana Abierta, grupo que marcó a toda una generación de músicos cubanos

Desde sus primeras ediciones, el festival ha procurado mostrar distintas miradas sobre la cultura cubana, tanto desde la Isla como desde el exilio. Esa voluntad de pluralidad ha sido una de las señas de identidad de Cubacultura, cuyos organizadores han defendido desde el inicio la creación de un espacio de encuentro entre creadores y espectadores.

La música volverá a ocupar un lugar central en la programación. La apertura correrá a cargo de La Dame Blanche, cantante, flautista y percusionista afrocubana afincada en Europa, cuya propuesta mezcla hip hop, ritmos urbanos y música afrocubana. El sábado 22 llegará uno de los conciertos más esperados con Habana Abierta, grupo que marcó a toda una generación de músicos cubanos surgidos en la década de los noventa y que popularizó una fusión de rock, trova y son con letras marcadamente urbanas.

La fotografía protagonizará buena parte de las actividades inaugurales

El cierre, el miércoles 26, estará reservado para X Alfonso, compositor, productor y fundador de la Fábrica de Arte Cubano, uno de los proyectos culturales más conocidos de La Habana durante las últimas dos décadas. Su actuación pondrá el broche final a una edición que también incluirá una ambientación gastronómica y coctelería inspiradas en la Isla.

La fotografía protagonizará buena parte de las actividades inaugurales. El Centro de Arte Harina de Otro Costal abrirá el festival con una retrospectiva dedicada a Alberto Díaz Korda, autor de la célebre imagen de Che Guevara convertida en uno de los iconos visuales del siglo XX. La muestra pretende ir más allá de ese retrato universal para recorrer distintas etapas de la producción del fotógrafo cubano.

Junto a ella podrá verse Otra música, una selección de fotografías realizadas por Silvio Rodríguez, una faceta poco conocida del trovador, así como Cuba iluminada: 10 años, revisión del proyecto del fotógrafo Héctor Garrido que reunió los retratos de numerosas personalidades de la cultura cubana y cuya conmemoración incluirá la proyección de un documental sobre aquella experiencia.

El martes 25 se presentarán 'Objetos perdidos', de Karla Suárez, y 'Habitación con cielo', de Héctor Garrido

El cine ocupará varias jornadas con la exhibición de Al Oeste, en Zapata, de David Bim; los documentales Sencillamente Korda, de Roberto Chile, y Ellos son Cuba iluminada, además de A media voz, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, documental que narra la historia de dos amigas cubanas emigradas a través de la correspondencia que mantuvieron durante años. Patricia Pérez participará después en un encuentro con el público.

La literatura también tendrá su espacio. El martes 25 se presentarán Objetos perdidos, de Karla Suárez, y Habitación con cielo, de Héctor Garrido, seguidos por un coloquio con ambos autores.

Los organizadores insisten en que la filosofía del festival permanece intacta desde hace más de una década: ofrecer una visión amplia de la creación cubana contemporánea y favorecer el contacto directo entre artistas y espectadores. Esa fórmula ha convertido a Trigueros, durante una semana cada verano, en un pequeño punto de encuentro para una comunidad cultural dispersa entre la Isla y el exilio, en un momento en que buena parte de los creadores cubanos desarrollan su trabajo lejos de su país de origen.