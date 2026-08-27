El gremio de editores españoles premia al escritor cubano Leonardo Padura

El jurado destaca "su capacidad para contar historias" que "indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales"

Madrid/El escritor cubano Leonardo Padura ha sido acreedor del Premio Liber 2026, que concede la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) al “autor hispanoamericano más destacado”. En un comunicado difundido este jueves, la organización cuenta que el jurado “ha destacado su capacidad para contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales”.

También han valorado, añaden, “una trayectoria de gran proyección internacional y la riqueza de registros y géneros que caracteriza su obra”.

El comunicado incluye también declaraciones de Padura tras conocer la concesión del galardón, ante lo que expresa su “gratitud como autor y como escritor cubano que vive y escribe en Cuba”.

“Es un motivo de doble satisfacción, porque supone un reconocimiento no solo a mi persona, sino también a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco”

Desde España, país del que tiene la nacionalidad desde 2011 y en el que pasa largas temporadas, el escritor destacó ser el primer cubano que recibe este premio: “Es un motivo de doble satisfacción, porque supone un reconocimiento no solo a mi persona, sino también a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco”.

De igual manera, expresó: “No es un premio cualquiera ni lo otorga cualquier institución, sino una que desempeña la imprescindible labor de dar visibilidad a nuestro trabajo como escritores y de gestionar las vías para que complete su círculo vital, existiendo, primero, y llegando al lector, después”.

Por su parte, la organización del Premio ha señalado que “con su escritura, Leonardo Padura ha convertido la realidad cubana en materia literaria de alcance internacional”. Su obra, prosigue, “marcada por la crítica social y por una profunda atención a la historia reciente de Cuba, ofrece una mirada compleja sobre la memoria, las utopías y los desencantos de varias generaciones”.

Nacido en La Habana en 1955 y Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, el escritor ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el de las Islas 2000, el Brigada 21, el de Novela Histórica Barcino y el Pepe Carvalho de 2023.

De su carrera destacan especialmente la serie novelas policiacas protagonizadas por el detective Mario Conde –cuya última entrega fue Personas decentes (2022), ambientada en el deshielo entre EE UU y Cuba de 2016d– y El hombre que amaba los perros (2009), sobre Trotski y su asesino, Ramón Mercader.

Su obra más reciente es Morir en la arena, protagonizada por Rodolfo, un recién jubilado en La Habana cuya vida está marcada por la guerra de Angola y por el asesinato de su padre a manos de su propio hermano. Antes, publicó Como polvo en el viento (2020), centrada en el drama del exilio a través de varios personajes.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), durante la Feria Internacional del Libro Liber, una cita destinada a profesionales del sector, que este 2026 se celebrará en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.