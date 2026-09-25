'Hotel Nacional': un filme de Cuba, España y Brasil donde el "contexto habla por sí solo"

El Hotel Nacional de Cuba domina el malecón desde lo alto, con sus torres simétricas.

La falta de energía ha marcado el rodaje, incluyendo el uso de plantas eléctricas y triciclos para trasladar al equipo

La Habana/Tres historias de Cuba, España y Brasil se unirán en La Habana para contar desde la intimidad cómo se viven las grandes pérdidas, en un filme que tiene como protagonista al emblemático Hotel Nacional habanero y donde la profunda crisis "habla por sí sola", contaron a EFE los productores de i4Films a cargo de la cinta.

El proyecto, de la mano del director, guionista y productor español Diego Corsini, será presentado en el Foro de Coproducción y Financiación de Iberseries & Platino Industria, previsto en Madrid desde el próximo día 29 hasta el 2 de octubre.

Hotel Nacional contará con las interpretaciones del actor cubano Jorge Perugorría en el papel del barman Rubén y del brasileño Thiago Lacerda como Bruno, un hombre en duelo que viaja desde su país a la Isla para reconectar con las raíces de su esposa cubana, recién fallecida.

'Hotel Nacional' contará con las interpretaciones del actor cubano Jorge Perugorría en el papel del barman Rubén y del brasileño Thiago Lacerda como Bruno

Ambos hombres y Pilar, una doctora española que llegó a la capital cubana para participar en un congreso –rol que no quisieron adelantar– harán confluir sus vidas en el icónico lugar, conocido en sus años de auge como el "Ritz caribeño" .

"El Hotel Nacional es un lugar emblemático, pero también tiene como una magia. Así que tú dices ‘Ojalá yo pudiera poner una cámara aquí adentro'", afirmó a EFE el productor Inti Herrera al recordar cómo surgió la idea.

Herrera detalló que durante el pasado 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y gracias a la "amistad de muchos años" que les une a Corsini comenzó a gestarse esa iniciativa.

"Queríamos plantear una película en la situación actual, pero que los personajes no hablaran sobre ella directamente, porque esa se expresa sola en los contextos", apuntó en referencia a la severa crisis económica que sufre el país.

A criterio de Herrera, Hotel Nacional sigue la línea de Memorias del subdesarrollo, el largometraje cubano de 1968 dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, basado en la novela homónima de Edmundo Desnoes; pues pretende contar "lo que le pasa a los personajes" en medio de "un contexto que está hablando por sí solo".

"Yo creo que es lo que hace que las historias trasciendan y eso es lo que queremos hacer con Hotel Nacional", afirmó.

El objetivo es "narrar un momento en que confluyen tres personas que vienen abatidas por diferentes cosas en el mundo": "Hablamos de los temas cubanos, pero de lo que sucede en el mundo, también", señaló.

Con una trayectoria que abarca más de un centenar de videoclips, cortometrajes y largometrajes como El camino o Sin amanecer, la productora independiente cubana apuesta por el trabajo colaborativo con proveedores y técnicos de confianza para superar imprevistos como la constante salida de profesionales y la grave crisis energética en la Isla.

"Estamos en un momento totalmente inusitado, donde hay una economía casi que de guerra en base a todas las restricciones y a la crisis energética", dijo a EFE el otro productor de i4Films, Reymel Delgado.

La compañía, fundada en 2019, ha logrado mantenerse gracias a "ser versátil", afirmó Delgado, y agregó que pese a las dificultades "tratan de realizar casi que lo imposible, pero optimizando todos los recursos"."Somos unos loquitos", bromeó.

Pese a las dificultades "tratan de realizar casi que lo imposible, pero optimizando todos los recursos"."Somos unos loquitos", bromeó

Para este equipo, operar en medio de la coyuntura actual de la Isla con apagones diarios de más de 20 horas, una paralización casi total del transporte público y una escasez cada vez más marcada de alimentos y medicamentos implica "adaptar la técnica a lo que hay disponible".

"Si no tienes transporte adecuado, tienes que traer al actor en un triciclo eléctrico, y a lo mejor la noche anterior también él tuvo un apagón", advirtió.

Sin embargo, aclaró que la experiencia es que "mientras más top (famosos) son los actores", más fácil es trabajar con ellos, sobre todo "cuando hay sinceridad a la hora de plantear" la situación.

Frente a la falta de gasolina y petróleo para alimentar los tradicionales grupos electrógenos, los productores han debido recurrir a plantas eléctricas con cargadores.

A ello se suma la tecnología LED actual, que demanda menor potencia que las antiguas luminarias de cine, y que les ha permitido armar sets más dúctiles en espacios donde las localizaciones permanezcan cercanas y concentradas.

"El cine nunca ha sido fácil. Trabajar en el audiovisual, y siempre en todas las épocas, ha tenido un reto diferente", aseveró Delgado.