Jorge Perugorría aspira al Goya con una película sobre la resiliencia de los cubanos

"Hay que apelar a la imaginación, a la pasión que tienen la gente y los actores", porque "no podemos renunciar a hacer cine".

El actor y director asegura que, pese a la profunda crisis que atraviesa la Isla, no se puede renunciar a hacer cine

La Habana/El actor y cineasta cubano Jorge Perugorría reivindica la resiliencia de los cubanos y su capacidad para seguir soñando en medio de las dificultades, dos cualidades que ha querido reflejar en su última película, Neurótica anónima, con la que aspira a conseguir una nominación al premio Goya 2027 a la mejor película iberoamericana.

"Es un homenaje a la resiliencia de los cubanos, de cómo algunas personas no renuncian a seguir soñando, y seguir adelante bajo las circunstancias que nos ha tocado, en este momento tan difícil y tan complejo", explicó el artista en una entrevista concedida a la agencia EFE.

La película "habla de la realidad cubana de hoy", asegura Perugorría, quien reconoce que el rodaje se desarrolló en un momento especialmente complicado por la profunda crisis económica que atraviesa el país. En esas circunstancias, sostiene, para continuar haciendo películas "hay que apelar a la imaginación, a la pasión que tienen la gente y los actores", porque "no podemos renunciar a hacer cine".

El cineasta se emociona al describir la acogida del público, que califica de "extraordinaria". Después de su presentación en Cuba, el largometraje ha recorrido España, Argentina, Colombia y Francia, donde la reacción de los espectadores ha sido "igual de cálida", algo que reconoce que le ha sorprendido.

Perugorría destaca especialmente el trabajo de Mirtha Ibarra, a quien considera "la heroína" de la película

Neurótica anónima está basada en la obra teatral homónima escrita por la actriz cubana Mirtha Ibarra, quien también interpreta a su protagonista, Iluminada, una acomodadora de un cine de La Habana.

Durante tres décadas, esa sala cinematográfica ha sido su refugio, un santuario donde encuentra la tranquilidad necesaria para escapar de sus frustraciones, de la violencia doméstica y de su propia neurosis. Sin embargo, el edificio corre el riesgo de ser demolido debido a problemas estructurales.

Ante la amenaza, Iluminada se enfrenta a la indiferencia institucional y, junto con sus compañeros de trabajo, decide rodar un documental para defender el cine Cuba, el espacio al que siente que pertenece.

Perugorría destaca especialmente el trabajo de Mirtha Ibarra, a quien considera "la heroína" de la película. La describe como "una mujer que a pesar de la edad, 80 años, tiene una vitalidad, una juventud y unas ganas de hacer".

"Su personaje –Iluminada– para mí es un ejemplo. Que esta mujer ya de la tercera edad, cambie su vida, y comience de nuevo, trate de luchar y armar todo un equipo para salvar una sala de cine, eso me parece admirable", subraya.

El largometraje cuenta además con apariciones especiales de intérpretes que quisieron apoyar el proyecto, entre ellos el puertorriqueño Benicio del Toro, la española Susana Pous y varios artistas cubanos.

La aspiración al Goya representa también la posibilidad de recuperar una tradición de presencia cubana en los premios de la Academia española

Perugorría reconoce la influencia de los grandes realizadores con los que trabajó como actor, especialmente Tomás Gutiérrez Alea, Titón, y Juan Carlos Tabío, codirectores de Fresa y chocolate, la película que lo lanzó al reconocimiento internacional.

El cineasta considera que su trabajo detrás de las cámaras recoge las enseñanzas de aquellos maestros y las experiencias acumuladas durante su trayectoria artística.

Tras dirigir Afinidades (2010), Amor crónico (2012), Se vende (2012) y Fátima o el parque de la Fraternidad (2015), Neurótica anónima es su quinto largometraje de ficción como realizador, una obra que, según explica, "juega mucho con la nostalgia del cubano y de nuestro propio cine".

La aspiración al Goya representa también la posibilidad de recuperar una tradición de presencia cubana en los premios de la Academia española. Desde 1988, varias producciones de la Isla han competido por el galardón, que Fresa y chocolate consiguió en 1995.

Sin embargo, desde 2016, cuando Vestido de novia, de Marilyn Solaya, consiguió una nominación a mejor película iberoamericana, ningún largometraje cubano ha vuelto a situarse entre los finalistas de esa categoría.

La cuarta edición de Isla Verde fue aplazada hasta nuevo aviso debido a la crisis que atraviesa Cuba

"Regresar a los Goya con una película cubana creo que es importante. El simple hecho de estar prenominada es para nosotros un motivo de gratitud, y muy especial por mi relación profesional con el cine español", afirma Perugorría, conocido entre sus allegados como Pichi.

El actor también ha participado recientemente en La paradoja de los comediantes, del director cubano Arturo Sotto, cuyo rodaje describe como "extremadamente complicado" por haberse realizado en el "momento más agudo de la crisis".

A ello se suman sus trabajos en producciones televisivas internacionales, entre ellas La máquina, junto a los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna, y la serie española Las noches de Tefía, centrada en las duras condiciones de un campo de concentración durante el franquismo.

Pese a las dificultades, Perugorría insiste en su voluntad de "no dejar de trabajar y seguir haciendo cine". También se declara "muy orgulloso y enamorado" del Festival Internacional Isla Verde, un proyecto que encabeza desde 2023 en el municipio especial Isla de la Juventud.

La cuarta edición del encuentro, prevista para 2026 en la Isla de la Juventud, fue aplazada hasta nuevo aviso debido a la crisis que atraviesa Cuba, según informó su comité organizador. Perugorría confía, no obstante, en recuperar el festival en 2027 y asegura que el próximo año "lo vamos a hacer".