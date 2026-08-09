Julio pone a Lezama, Gloria Rolando y el totalitarismo cubano en las librerías

La noticia mayor es la salida de imprenta de la segunda entrega de la monumental biografía de Lezama Lima que Ernesto Hernández Busto lleva décadas preparando.

La Habana/Julio ha dejado una cosecha de libros cubanos en la que caben desde José Lezama Lima hasta Fidel Castro, pasando por el teatro escrito por mujeres, el cine de Gloria Rolando y el arte de Darwin Estacio. Un mes de biografías, memoria, totalitarismo, maternidad y pintura que confirma algo que empieza a ser habitual: buena parte de los títulos más interesantes relacionados con Cuba aparecen lejos de las instituciones culturales de la Isla y, muchas veces, fuera de sus fronteras.

La noticia mayor es la salida de imprenta de la segunda entrega de la monumental biografía de José Lezama Lima que Ernesto Hernández Busto lleva décadas preparando. El proyecto nació de entrevistas realizadas a personas cercanas al autor de Paradiso y terminó convirtiéndose en una investigación de dimensiones casi catedralicias. El propio Hernández Busto explicaba a 14ymedio que abordar al poeta obliga a ir mucho más allá del personaje: "Quien escriba la biografía de Lezama tiene que redactar, en realidad, una historia de la cultura cubana", especialmente la republicana del siglo XX, y también, en buena medida, la historia de La Habana.

La primera entrega ya se había colado en la selección de los libros cubanos más importantes de 2025 de 14ymedio y la continuación comienza a despertar entusiasmo entre sus primeros lectores. Juan Abreu, que en julio empezó a leer el segundo volumen, ha sido rotundo: "Si existiera la posteridad, estoy seguro de que Ernesto se la ha ganado con su biografía del poeta Lezama". Meses antes había celebrado también la capacidad de Hernández Busto para escribir una biografía "que parece una biografía escrita por un inglés", elogio considerable viniendo de un lector voraz del género.

"Sin esos testimonios, simplemente no existe ninguna conversación"

De otra zona de la creación llega Casa de luz. Teatro para ser dicho, de la Colección Mujeres de Nieve. Se trata de una compilación teatral que reúne cinco textos atravesados por la muerte y la maternidad, pero sobre todo por el amor, la individualidad y esa búsqueda de autenticidad que en estas piezas aparece menos como capricho que como recorrido inevitable. Una propuesta donde la palabra dramática funciona también como exploración de los vínculos, el cuerpo y la identidad.

Mucho más directamente político es Totalitarian Cuba, edición en inglés de Cuba totalitaria, publicada por la editorial independiente La Maleza y Misfit Art Alliance. Editado por Henry Eric Hernández y Lester Álvarez Meno, con textos preliminares de Joaquín Badajoz, reúne a más de 40 escritores, artistas, investigadores y activistas, entre ellos Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Coco Fusco, Hamlet Lavastida, Abel Sierra Madero, Carlos Lechuga y Yoani Sánchez.

El volumen mezcla ensayo, literatura, testimonios, caricatura, teatro, performance y artes visuales para disputar tanto el relato oficial cubano como ciertas miradas internacionales complacientes con el régimen. La traducción tiene, por tanto, una intención que rebasa lo lingüístico: colocar ante el público anglófono testimonios sobre censura, vigilancia y represión sin que la realidad cubana tenga que pasar necesariamente por intérpretes extranjeros. "Sin esos testimonios, simplemente no existe ninguna conversación", sostiene Badajoz.

Los artistas plásticos siguen, entretanto, abriéndose espacio en las estanterías

También en inglés acaba de aparecer Gloria Rolando: Memory, Liberation, and the African Diaspora Through Cuban Film, publicado por State University of New York Press y editado por Andrea J. Queeley, Devyn Spence Benson y Yesenia Fernández Selier. Sus 332 páginas constituyen el primer estudio integral dedicado a la vida, obra y legado de la cineasta afrocubana. El libro combina ensayos personales, entrevistas, análisis cinematográficos e imágenes de archivo y examina más de tres décadas de una filmografía empeñada en rescatar historias negras borradas o relegadas por el relato nacional cubano.

Entre esas zonas de memoria aparecen la masacre de los Independientes de Color de 1912, las migraciones afrocaribeñas y las experiencias de las mujeres negras. Rolando, nacida en La Habana en 1953, ha trabajado tanto vinculada al Icaic como de manera independiente. El volumen estudia títulos fundamentales como 1912: Voces para un silencio y Hermanas del corazón.

Los artistas plásticos siguen, entretanto, abriéndose espacio en las estanterías. Darwin Estacio Martínez reúne en Ecce Homo: The Restlessness of Anonymity quince años de pintura. A las reproducciones de las obras se añaden notas personales del artista sobre su proceso creativo y su visión del arte contemporáneo. Nacido en Manzanillo en 1982 y graduado del Instituto Superior de Arte, Estacio ha hecho de las figuras sin rostro, el color y la ambigüedad narrativa algunas de sus marcas reconocibles.

Y para cerrar julio, la inevitable exaltación ideológica. La editorial Ocean Sur anuncia como una de sus novedades más esperadas Fidel Castro Ruz. Colección Revolución, un estuche con diez títulos concebido alrededor de los pilares del concepto de Revolución formulado por Castro en mayo de 2000. La propaganda promete una biblioteca para "entender el pasado, reflexionar sobre el presente y construir el futuro". Después de siete décadas de castrismo, diez libros más parecen una dosis excesiva para un país que, si algo necesita con urgencia, es menos catecismo.