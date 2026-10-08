Un libro reúne ensayos y testimonios sobre la instauración del totalitarismo en Cuba

El volumen pretende recuperar episodios, métodos represivos y testimonios ausentes de los libros de texto oficiales, y reivindicar la memoria de las víctimas de los fusilamientos, el presidio político y el exilio

La Habana/El Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo anunció la publicación de Instauración del totalitarismo en Cuba. Algunas consideraciones, un volumen colectivo que reúne ensayos históricos y testimonios personales sobre el proceso político iniciado tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.

Publicado conjuntamente por el Instituto y Media Mix 305 Ediciones, el libro está coordinado por el escritor y periodista cubano Luis Felipe Rojas y cuenta con la corrección y revisión de textos de la periodista Exilda Arjona. El proyecto surgió de una convocatoria realizada por el Instituto en marzo de este año.

Entre las razones que impulsaron el proyecto, sus promotores señalan la necesidad de contrarrestar lo que consideran una narrativa oficial edulcorada sobre el proceso político cubano y llenar el vacío de conocimiento que persiste, especialmente entre las generaciones nacidas bajo el monopolio informativo del Estado. El volumen se propone así recuperar episodios, métodos represivos y testimonios ausentes de los libros de texto oficiales, y reivindicar la memoria de las víctimas de los fusilamientos, el presidio político y el exilio. El volumen se presenta, en palabras de sus impulsores, como un ejercicio de memoria y de "justicia histórica" frente al olvido y la tergiversación del pasado.

A esos análisis se suman relatos en primera persona que buscan mostrar cómo las transformaciones políticas afectaron la vida cotidiana de varias generaciones de cubanos

La obra combina dos registros. Por una parte, incluye trabajos que analizan desde la teoría política y la historia el establecimiento y desarrollo del sistema cubano. Entre ellos se encuentran El totalitarismo y sus mutaciones conceptuales: Un análisis comparado desde la teoría política hacia el modelo institucional cubano, de Daniel I. Pedreira; Rumbo a la construcción de un estado totalitario, de Pedro Corzo; y El advenimiento del totalitarismo en Cuba, de Luis Fernández.

Luis Felipe Rojas firma El laberinto de la unanimidad: Evolución del sistema electoral de Cuba (1959-2024) hacia el totalitarismo, mientras que J. A. Albertini participa con Victimarios y víctimas. Completan esta sección Ángel Manuel de Fana, con De la palabra al sistema: historia del totalitarismo y claves; Jorge Hernández Fonseca, con un texto dedicado a la destrucción de la industria azucarera cubana, y Ramiro Gómez Barrueco, autor de La traición totalitaria en Cuba.

A esos análisis se suman relatos en primera persona que buscan mostrar cómo las transformaciones políticas afectaron la vida cotidiana de varias generaciones de cubanos. Luis de la Paz aporta Cosas que pasan mientras descubres qué es el totalitarismo; Carmen De Toro Gómez, Pesadillas totalitarias de una niña de 7 años; Santiago A. Cárdenas aborda El descalabro de la salud pública en Cuba, y Lisett Coll firma Crecer sin renunciar a la verdad (Memorias de una infancia y una juventud bajo el totalitarismo cubano).

El Instituto presenta el volumen como un intento de reconstruir las raíces y mecanismos del sistema cubano, además de ofrecer material de análisis a investigadores, estudiantes y lectores interesados en comprender el proceso político de la Isla y sus consecuencias.

Rojas señala que el volumen reúne "voces, testimonios, generaciones, puntos de vista y estilos" diferentes y defiende esa pluralidad como contrapunto a la unanimidad exigida por los sistemas totalitarios.

Instauración del totalitarismo en Cuba. Algunas consideraciones ya se encuentra a la venta en Amazon en versión Kindle y en edición impresa de tapa dura y portada a color. El Instituto anunció además que próximamente dará a conocer la fecha y el lugar de una presentación pública, que incluirá lecturas de los autores y un debate con los asistentes.