Libros para reconstruir un país roto

La Habana/Junio volvió a confirmar que la producción editorial vinculada a Cuba atraviesa uno de sus momentos más fértiles en el exilio. Memorias familiares, novelas históricas, ensayos políticos, investigaciones periodísticas y antologías de narrativa convivieron este mes en un catálogo que tiene como denominador común el intento de explicar una nación fracturada por la emigración, la represión y la memoria. Entre las novedades sobresale el regreso de historiadores consagrados al terreno autobiográfico, el debut de periodistas en la ficción y varios títulos que analizan el pasado cubano desde perspectivas muy distintas.

La publicación que mayor repercusión internacional ha alcanzado a lo largo de este mes es, sin duda, Keeper of My Kin, las nuevas memorias de la historiadora cubanoestadounidense Ada Ferrer. Después del enorme reconocimiento obtenido con Cuba: An American History, distinguido con el Premio Pulitzer, Ferrer abandona el gran relato histórico para internarse en la intimidad de su propia familia. El libro reconstruye, a partir de cartas, diarios y documentos personales, la separación provocada por la Revolución entre su madre y su hermanastro Poly, obligado a permanecer en Cuba mientras el resto de la familia se exiliaba en Estados Unidos.

Más que unas memorias convencionales, Keeper of My Kin es una reflexión sobre el costo humano de la historia. Ferrer alterna la investigación archivística con una escritura profundamente emocional para mostrar cómo las decisiones políticas terminan marcando a varias generaciones. El volumen, ampliamente reseñado este mes por The New York Times, confirma a la profesora de Princeton como una de las voces más relevantes para comprender la experiencia cubana contemporánea.

Ojito se adentra ahora en la ficción inspirándose en el naufragio del trasatlántico Valbanera en 1919, una tragedia que marcó la emigración entre España y Cuba

También en junio llegó a las librerías La memoria de las olas (Espasa), la esperada primera novela de la periodista Mirta Ojito. Ganadora de un Pulitzer compartido por su trabajo en The New York Times y con una sólida trayectoria en The Miami Herald, El Nuevo Herald, NBC News y Telemundo, Ojito se adentra ahora en la ficción inspirándose en el naufragio del trasatlántico Valbanera en 1919, una tragedia que marcó la emigración entre España y Cuba. La presentación del libro, celebrada en la Librería La Mistral de Madrid junto a la novelista María Dueñas, confirma el interés despertado por una obra que combina investigación histórica, memoria migratoria y narrativa.

Desde Miami llega otra novedad: Cuentos que acarician o duelen, compilado por el escritor y periodista cubano Luis de la Paz. La antología reúne a 32 narradores hispanos residentes en esa ciudad y ofrece un amplio panorama de la literatura en español producida desde el exilio. Junto a autores venezolanos, argentinos, peruanos y puertorriqueños aparecen numerosas voces cubanas como Mireya Robles, Félix Luis Viera, José Hugo Fernández, Sindo Pacheco, Legna Rodríguez, Ena Columbié, Uva de Aragón, José Abreu Felippe, Luis Felipe Rojas y José Antonio Albertini, entre muchos otros. El volumen evidencia hasta qué punto Miami se ha consolidado como uno de los principales centros de creación literaria en español fuera de América Latina.

La editorial Betania publicó además una segunda edición, revisada y ampliada, de Memoria de siglos, la singular novela de Jacobo Machover. Publicada originalmente en 1991, la obra regresa ahora acompañada por cinco cuentos inéditos. Radicado en París desde hace décadas, Machover es conocido sobre todo por sus ensayos sobre la Revolución cubana, el castrismo y la historia intelectual del exilio. En esta novela, sin embargo, despliega un registro más poético y simbólico para recorrer las tragedias del siglo XX mediante un relato donde confluyen memoria, guerra, erotismo y totalitarismo.

Otra investigación de largo aliento es 'Hoz y cruz: Evangélicos, resistencia no violenta y el último régimen totalitario de Occidente', del periodista Yoe Suárez

El ensayo político también sumó un título relevante con La herida que permanece, del escritor Rafael Bordao. Construido a partir de textos breves que mezclan la viñeta literaria con la crónica histórica, el volumen examina la degradación institucional de Cuba, la experiencia del exilio y el agotamiento del modelo castrista. Con prólogo de José Hugo Fernández, Bordao apuesta por una escritura accesible que combina reflexión política, memoria personal y análisis histórico.

Otra investigación de largo aliento es Hoz y cruz: Evangélicos, resistencia no violenta y el último régimen totalitario de Occidente, del periodista Yoe Suárez. Con más de 800 páginas, el libro documenta el surgimiento del Movimiento Cívico Evangélico entre 2000 y 2025 y reconstruye la participación de numerosas iglesias protestantes en campañas de oposición pacífica al régimen cubano. Galardonada con el Premio Manuel Márquez Sterling de No Ficción 2025, la obra constituye uno de los estudios más completos publicados hasta ahora sobre el activismo religioso contemporáneo en la Isla.

Entre las singularidades figura, además, El cine salvó mi vida, del periodista Dayron Miranda. A medio camino entre la autobiografía, el ensayo cinematográfico y el testimonio, el volumen analiza la representación de la homosexualidad en el cine producido por el ICAIC entre 1993 y 2026. Con más de 400 páginas, el autor combina crítica cultural, memoria personal, poesía y guiones para recorrer más de tres décadas de transformaciones sociales y audiovisuales en Cuba.

En conjunto, las novedades editoriales de junio muestran una constante difícil de ignorar: la literatura cubana continúa escribiéndose desde múltiples geografías, pero sigue regresando obstinadamente al mismo territorio. Ya sea mediante la memoria familiar, la investigación histórica, la ficción o el ensayo político, los libros publicados este mes vuelven sobre las preguntas que acompañan a varias generaciones de cubanos: el exilio, la identidad, las pérdidas y la posibilidad, siempre aplazada, de reconciliar la historia con la vida cotidiana.