'Malecón', del español Carlos Larrazábal, se estrena el jueves en un cine de La Habana

En la película 'Malecón', "conviven ambas miradas: la del que decide quedarse, con todo lo que eso implica, y la del que decide irse, dejando todo atrás, una decisión que nunca es fácil".

La película, una coproducción entre España, Cuba y EE UU, tiene como protagonista a Elvis, un adolescente que mata a su padrastro para defender a su madre, y termina en prisión

La Habana/El filme Malecón, del director español Carlos Larrazábal, y cuyo cartel destaca que es "una historia de amor, de amistad y aceptación", llegará este jueves a la pantalla del céntrico cine Yara, de la capital cubana.

Larrazábal destacó este jueves que su proyección es motivo de "mucha ilusión", en un mensaje enviado desde Los Ángeles (EE UU), durante la presentación ante la prensa y autoridades del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic), según reportaron medios estatales.

La película, una coproducción entre España, Cuba y Estados Unidos, y rodada en La Habana, tiene como protagonista a Elvis, un adolescente que mata a su padrastro para defender a su madre, y termina en prisión, separado de su amor de la infancia, Yuli, según la sinopsis.

Sin embargo, después de cumplir una condena de 10 años de cárcel, Elvis regresa a su entorno social y encuentra que su antigua novia es ahora la esposa del delincuente más poderoso del barrio.

Tras ser testigo del oscuro mundo de la prostitución en Cuba, acompañando a su mejor amigo homosexual, Elvis debe enfrentar una decisión crucial: luchar por recuperar el amor de Yuli o emigrar dejando todo atrás.

"Me interesaba mostrar la complejidad de esa decisión, que nunca es blanca o negra"

"Me interesaba mostrar la complejidad de esa decisión, que nunca es blanca o negra", explicó el realizador y autor del guión del largometraje tras su estreno en la competencia oficial del 42 Festival Internacional de cine de Miami, en marzo de 2025.

Entonces explicó que en su película "conviven ambas miradas: la del que decide quedarse, con todo lo que eso implica, y la del que decide irse, dejando todo atrás, una decisión que nunca es fácil".

De ahí el título, Malecón, el icónico lugar de La Habana que separa al mar y la ciudad, testigo de muchas historias de emigración.

El elenco está formado por los actores cubanos César Domínguez, Camila Rodhe, Omar Rolando y Yordanka Ariosa, en los roles principales, junto al consagrado Luis Alberto García, quien encarna al abusador padrastro de Elvis.

El filme de Larrazábal, quien estudió en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños, Cuba, ha recorrido festivales internacionales de cine como el de Mar del Plata, en Argentina, y el próximo noviembre se estrenará en el certamen de Sevilla, España.