“Su música, su poesía, su vida entera dibujan una geografía sentimental muy precisa, pero también abierta, en la que caemos todos".

Palabras de Fabien Pisani en el preestreno en Madrid de su documental 'Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés'

Madrid/El director Fabien Pisani cree que "el motor de la vida de Pablo siempre fue el amor", con lo que dibujó la esencia del cantautor cubano durante el preestreno en España de Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés, celebrado en los cines Golem de Madrid ante familiares, amigos y admiradores del artista.

La velada sirvió también para estrenar el videoclip póstumo de Amo esta isla, la última canción que Milanés grabó antes de morir y que ya está disponible en plataformas digitales.

Los asistentes dialogaron sobre el proceso de realización de la película y la preservación del legado musical de Pablo. / 14ymedio

Pisani, quien aborda en el largometraje su estrecha relación paterno-filial con el músico, explicó que ese amor trasciende la pareja, la familia y la sangre para extenderse a los amigos y al otro.

“Su música, su poesía, su vida entera dibujan una geografía sentimental muy precisa, pero también abierta, en la que caemos todos, incluso aquellos a quienes la historia se ha encargado de separar”, señaló.

Asimismo, añadió que no se trata de una visión idílica, sino peligrosa, porque amar implica exponerse al sufrimiento, y que Pablo tuvo siempre la valentía de sentir y de amar plenamente.

“Sin la música de Pablo y de Silvio, yo no haría las canciones que hago”. / 14ymedio

Tras la proyección, la musicógrafa Rosa Marquetti moderó un conversatorio en el que participaron Niurka Pérez, viuda del artista y productora ejecutiva del filme, el propio Pisani y los cantautores Kelvis Ochoa y Liuba María Hevia. Los asistentes dialogaron sobre el proceso de realización de la película y la preservación del legado musical del autor de El breve espacio en que no estás.

“Sin la música de Pablo y de Silvio, yo no haría las canciones que hago”, reconoció Hevia en el encuentro. “Y yo creo que ninguno de mi generación, absolutamente ninguno”, afirmó.

Recordó que fue apoyada por Milanés sin conocerlo personalmente y que se benefició de la Fundación para grabar su primer disco.

La jornada cerró con un homenaje musical en directo. Kelvis Ochoa abrió las actuaciones, seguido por Carlos Varela, quien interpretó Los días de gloria. Al final, Ochoa, Varela, Lynn Milanés y el canario Cuco Senante corearon juntos Yolanda.