Muere a los 74 años Ryu Murakami, el escritor que exploró el lado oscuro de Japón

Nacido en 1952, Murakami construyó una obra marcada por la violencia, el sexo, las drogas y la alienación de la juventud japonesa.

El autor de ‘Azul casi transparente’ y ‘Sopa de miso’ falleció el pasado 17 de octubre en su domicilio, aunque la noticia se conoció este viernes

Tokio/El escritor japonés Ryu Murakami, autor de Azul casi transparente y Sopa de miso, falleció a los 74 años en su domicilio, según informó este viernes la editorial Gentosha, que no precisó la causa de su muerte. El novelista, una de las voces más provocadoras de la literatura japonesa contemporánea, murió el pasado sábado 17 de octubre y fue despedido en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares más cercanos.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, expresó la editorial en un comunicado difundido en redes sociales.

Nacido en 1952 en la prefectura de Nagasaki, Murakami construyó una obra marcada por la violencia, el sexo, las drogas y la alienación de la juventud japonesa. Sus novelas retrataron los aspectos más sombríos de una sociedad dominada por el consumo, las desigualdades y la pérdida de identidad.

Su consagración llegó en 1976, cuando publicó Azul casi transparente, escrita mientras estudiaba en la Universidad de Arte de Musashino, al oeste de Tokio. La novela, centrada en un grupo de jóvenes inmersos en las drogas y las relaciones sexuales, le valió el prestigioso premio Akutagawa, uno de los principales reconocimientos literarios de Japón, cuando tenía apenas 24 años.

Además de su trabajo literario, desarrolló una carrera en el cine como guionista y director, y participó en adaptaciones de sus propias obras

Entre sus obras más conocidas figuran Los chicos de las taquillas (1980), Piercing (1994) y Sopa de miso (1997), novelas en las que abordó asuntos como el abandono infantil, la prostitución y la violencia, con una mirada crítica hacia la deshumanización del capitalismo y las contradicciones de la sociedad japonesa.

Murakami, que no tenía parentesco con el también célebre novelista Haruki Murakami, alcanzó una notable proyección internacional. Sus libros fueron traducidos a numerosos idiomas, entre ellos el español, el inglés y el francés, y lo convirtieron en un autor de culto.

Además de su trabajo literario, desarrolló una carrera en el cine como guionista y director, y participó en adaptaciones de sus propias obras.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, destacó este viernes que Murakami “ha retratado con agudeza las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente, dejando una significativa huella en la literatura japonesa”.

“Fue un escritor que no dejó de plantear interrogantes. Creo que sus palabras seguirán siendo leídas por muchos lectores y perdurarán en el corazón de la gente”, añadió durante una rueda de prensa.

En los últimos años, el renovado interés por la literatura japonesa, impulsado en parte por las redes sociales, favoreció la recuperación de algunos de sus títulos. En España, la editorial Malastierras reeditó en 2024 Sopa de miso, una novela que llevaba casi dos décadas descatalogada.