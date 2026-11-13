Muere en México Nedda G. de Anhalt, una voz imprescindible de la memoria literaria del exilio cubano

Nedda G. de Anhalt falleció el pasado domingo 8 de noviembre en Ciudad de México, a los 92 años.

Hija de emigrantes judíos nacida en La Habana, en su obra desarrolló una escritura atenta a las contradicciones humanas, con una mirada irónica y una sensibilidad marcada por los desplazamientos, la memoria familiar y las pérdidas

La Habana/La escritora cubana Nedda G. de Anhalt, cuya obra contribuyó a preservar la memoria de numerosos intelectuales desterrados o silenciados por el régimen de La Habana, falleció el pasado domingo 8 de noviembre en Ciudad de México, a los 92 años. La noticia fue difundida por el escritor Luis de la Paz, quien recibió la confirmación de Mónica Gutiérrez, amiga y colaboradora de la autora durante casi dos décadas.

Según explicó Gutiérrez a Diario Las Américas, la escritora había sufrido recientemente una neumonía, pero parecía responder al tratamiento. La muerte ocurrió repentinamente, después de cenar, a consecuencia de un paro cardíaco. Fue sepultada el martes 10 de noviembre en el cementerio judío Bet Hajaim, en el Estado de México.

Nacida en La Habana el 5 de febrero de 1934, con el nombre de Nedda Gurwitz Zuchowicz, era hija de emigrantes judíos. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana y Literatura en el Sarah Lawrence College de Nueva York. En México se casó con Enrique Anhalt Kronheim, con quien tuvo a su hijo Eduardo. Se naturalizó mexicana en 1967, aunque Cuba nunca desapareció de sus preocupaciones intelectuales.

Se naturalizó mexicana en 1967, aunque Cuba nunca desapareció de sus preocupaciones intelectuales

Su trayectoria abarcó la narrativa, la poesía, el ensayo, la entrevista y la crítica cinematográfica. Publicó libros de cuentos como El correo del azar, El banquete, Cuentos inauditos y A buena hora mangos verdes. En ellos desarrolló una escritura atenta a las contradicciones humanas, con una mirada irónica y una sensibilidad marcada por los desplazamientos, la memoria familiar y las pérdidas.

Sin embargo, una de sus contribuciones más importantes fue la recuperación de voces fundamentales de la cultura cubana. En Rojo y naranja sobre rojo, Dile que pienso en ella y Cubanos reunió entrevistas con figuras como Lydia Cabrera, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Eugenio Florit, Enrique Labrador Ruiz, Eloísa Lezama Lima y María Elena Cruz Varela.

Esos volúmenes constituyen mucho más que una colección de conversaciones. Son un archivo de experiencias, discrepancias y recuerdos que permite reconstruir una parte de la literatura cubana frecuentemente excluida de las instituciones culturales de la Isla. Anhalt no se limitaba a preguntar por los libros: buscaba también al ser humano detrás de cada obra, sus heridas, sus fidelidades y sus rupturas.

Anhalt se interesó precisamente por autores que rompieron con la Revolución o fueron marginados por motivos políticos

Su escasa presencia en el circuito editorial oficial cubano resulta inseparable de esa elección intelectual. Mientras las instituciones estatales han privilegiado durante décadas determinadas versiones de la historia cultural, Anhalt se interesó precisamente por autores que rompieron con la Revolución o fueron marginados por motivos políticos. Su obra cuestiona, desde los testimonios, la pretensión de reducir la literatura nacional a la producida bajo el amparo del Estado.

La escritora dedicó asimismo varios ensayos a figuras y episodios que revelan su interés por la libertad individual y la injusticia. Entre ellos destacan Encuentros con Cabrera Infante y ¿Por qué Dreyfus?. Su pasión por el séptimo arte quedó reflejada en títulos como Un deseo llamado cine, Cine: la gran seducción y Mis amores en la sala oscura.

La edad avanzada no detuvo su actividad. En 2023 publicó la novela En el aire, escrita décadas antes, y en 2025 aparecieron Satie y yo, donde recuperó historias familiares atravesadas por el Holocausto, y el poemario Monet y Voltaire. Todavía organizaba cartas, poemas y ensayos dispersos, preocupada por el destino de sus manuscritos y por la dificultad de reeditar sus libros.

Con su muerte desaparece una escritora que hizo de la conversación una forma de resistencia al olvido.