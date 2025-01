Muere en Miami el humorista José Téllez, el Yuri de 'Un rey en La Habana'

La Habana/El humorista cubano José Ricardo Téllez Fernández, conocido como El Chico Bombón, fue encontrado muerto la noche de este miércoles en su apartamento en Miami a los 56 años. La noticia fue difundida por personas cercanas al actor, quienes dijeron desconocer las causas del deceso.

“Nada más sabemos. Ahora se investigan las causas. En cuanto sepa algo, les informaré”, dijo en un post el también comediante cubano Andy Vázquez, quien fue el primero en informar sobre el fallecimiento, con una fotografía en la que ambos posan juntos y con el mensaje: “Hace una semana estábamos riendo… Así te recordaremos, hermano, con esa sonrisa”.

Nacido en La Habana el 13 de agosto de 1968, Téllez Fernández tenía claro lo que quería hacer de su vida desde muy joven. Ligado tempranamente al arte, el humor y la música, a los 20 años se graduó de Diseño Mecánico Industrial, pero un año después, en 1989, comenzó su carrera profesional en los escenarios cubanos, tras incorporarse al grupo humorístico Los Hepáticos, junto al actor Carlos Vázquez, conocido como Rikimbili.

A los 20 años se graduó de Diseño Mecánico Industrial, pero un año después comenzó su carrera en los escenarios

Su carrera continuó por esa senda y, hasta el año 2000, fue parte del grupo Posdata. Después, de 2001 a 2008, integró el dúo Humor y Medio, junto al actor Sergio Enrique Morlán. Con ese proyecto se presentó en comunidades alejadas de la Isla, en colaboración con el Grupo Nacional de Prevención del VIH y las ITS, así como en los principales escenarios y centros nocturnos de Cuba, y en festivales humorísticos como el Aquelarre, en los que obtuvo varios premios.

Con el tiempo, sus actuaciones también encontraron espacio en televisión, como en los programas Pateando la lata, Para no salir de casa, ¿Jura decir la verdad? y Deja que yo te cuente. En cuanto a la pantalla grande, fue parte de películas como Las profecías de Amanda, Entre ciclones y Un rey en La Habana, uno de sus papeles más recordados, con su personaje Yury.

El director y protagonista de ese largometraje, el conocido presentador y actor Alexis Valdés, reaccionó a la noticia y recordó al humorista, a quien conocía desde que eran niños. “Fuiste alumno de mi madre. Compañero de clase de mi hermana. El tipo singular del barrio. El que era pequeño, pero no se achicaba (…). Un día escribí una película, que yo no sabía que nos reencontraría. Fue un milagro. Estaba en Santiago de Chile y le conté el guion de mi película al actor Antonio Arroyo. Y me preguntó ‘¿quién va a ser el personaje del hermano?’. Y le dije, no lo tengo decidido. Y me dijo: ‘¿y aquel enanito negro, amigo tuyo?’. Y se me abrieron los cielos, porque con tu presencia y tu gracia única hiciste mejor la película. Y entonces fuimos juntos ‘reyes de La Habana’”.

Otros actores y personajes del medio también manifestaron sus condolencias

Otros actores y personajes del medio también manifestaron sus condolencias. “Hoy no tengo palabras. Me ha dolido despertar en la otra punta del mundo y enterarme de que el José nos ha dejado. Mañana contaré algunas anécdotas suyas de cuando quisimos hacer el programa A Cabaret, con Alexis Valdés, en La Habana de 1995. Hoy dejo respirar a la muerte para que no me ahogue”, dijo Ramón Fernández-Larrea.

La actriz Gelliset Valdés, por su parte, señaló que tenían un proyecto que pensaban realizar pronto: “Mi pequeño Gran hombre, creo que nunca te dije cuánto te quería ni cuánto te admiraba. Se suponía que la semana que viene grabábamos juntos. Tú eras el protagonista de mi guion. Igual te quiero recordar así, alegre, risueño. Ay, pequeño, se te va a extrañar y mucho”.

Fuera de Cuba, El Chico Bombón se presentó principalmente en escenarios de España, México, Canadá y Florida. Fue en ese estado en EE UU donde radicó por años, actuando en teatros y centros nocturnos, así como en varios programas de las televisoras locales.