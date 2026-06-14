El musical latino ‘Vida’ desembarca en el Off-Broadway para explorar el precio de la fama

La protagonista interpreta a más de seis personajes, con una amplia gama de acentos cubanos, estadounidenses, colombianos, argentinos, mexicanos y españoles

Nueva York/El circuito teatral Off-Broadway de Nueva York suma acento hispano a su cartelera con la llegada de Vida, un nuevo musical latino que se estrena en la Gran Manzana para reflexionar, en clave de tragicomedia, sobre el precio de la fama y la pérdida de la identidad en la industria del entretenimiento.

El peso de la obra, que ofrecerá una temporada limitada del 18 al 21 de junio en el Repertorio Español, recae sobre la actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán, quien durante 90 minutos es la encargada de hilar el relato, arropada únicamente por un músico.

La artista subraya que, durante este espectáculo, que entrelaza monólogos y canciones, cuenta una historia en la que interpreta a “más de seis personajes” y que “la música es parte fundamental porque ayuda en la narrativa”, así como el atrezo, los cambios de vestuario y la diversidad de acentos.

“Las canciones forman parte de la historia, entonces digamos que es ensamblar tanto la danza como la música, como el canto, como por supuesto la interpretación”, añade.

Narra la historia de una joven que, tras llevar una cotidianidad muy tranquila en las montañas de Colombia, decide abandonarlo todo

Vida narra la historia de una joven que, tras llevar una cotidianidad muy tranquila en las montañas de Colombia, decide abandonarlo todo al ser descubierta por unos productores internacionales en una audición, “dejándose de alguna manera engañar por las mieles del éxito”.

A lo largo de esta transformación en la que deja atrás su esencia, la actriz encarna a diversos personajes, como Misericordita, una paisa de 80 años; el gringo, productor que la seduce; el portero de un hotel, una entrevistadora mexicana e, incluso, Sarah Harrison, una adolescente estadounidense muda.

Esta constante metamorfosis se logra a la vista del espectador con atrezo –como gafas o puros–, transformaciones en su ropa y una amplia gama de acentos cubanos, estadounidenses, colombianos, argentinos, mexicanos y españoles.

Pese a que la historia arranca con una joven colombiana, Gaitán confiesa que su mayor conexión emocional se da con la mujer cubana en la que el personaje culmina transformándose.

“Fui a Cuba para poder hacer la construcción de mi personaje en un momento en el que interpreté a La Lupe en la historia de Celia Cruz”, recuerda la actriz que le dio voz a Pepa Madrigal en la película animada de Disney Encanto.

Quedó enamorada de “la idiosincrasia cubana, del acento, de la melancolía y del sabor que los caracteriza”

Desde entonces, quedó enamorada de “la idiosincrasia cubana, del acento, de la melancolía y del sabor que los caracteriza”, por lo que asegura sentirse “absolutamente plena y feliz” interpretando a esta mujer.

Para Gaitán, su prueba de fuego fue interpretar Vida en Miami, por la gran comunidad cubana que hay en la ciudad.

“Entonces yo decía: ‘si un cubano me la cree, me gradué’”, dice entre risas la artista.

Para llegar a todo tipo de públicos en Nueva York, la representación de la obra contará con subtítulos, que se proyectarán en el escenario.

La representación de la obra contará con subtítulos, que se proyectarán en el escenario

No es la única obra con tintes hispanos que se puede disfrutar en Nueva York: el clásico Romeo y Julieta se puede ver en el teatro de Central Park con la peculiaridad de que la joven pareja de enamorados decide crear un espacio propio y rebelarse contra la sociedad al hablar exclusivamente en español, mientras que algo similar ocurre en el musical Buena Vista Social Club, cuyos diálogos son en inglés, pero cuya parte musical es en español.

Gaitán señala que es un “momento muy bello para la latinidad” porque los contenidos que se están haciendo “no son solamente de nicho”.

“Creo que eso genera también que empecemos a unirnos y que no solamente seamos nosotros separados en unos teatros donde solamente van latinos, sino que ya empecemos a abrir esa posibilidad y esos contenidos a que sean atractivos para todos”, acota.