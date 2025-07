La nieta del ‘Che' se sacude el “peso” familiar y reivindica su espacio en la música

Madrid/“Soy simplemente Camila e intento vivir mi vida así”, afirma la joven cantante cubana Camila Guevara, nieta de Pablo Milanés y Ernesto Che Guevara, una estirpe familiar que supone un “peso”, pero que ella asume y acepta, para tomar sus propias decisiones y los objetivos que tiene para su futuro en la música.

Un futuro que se empieza a vislumbrar ahora con su primer disco, Dame flores, que este jueves presenta en la Casa de América de Madrid, un lugar muy relacionado con Milanés, ya que acogió su velatorio tras su muerte en noviembre de 2022.

“Yo creo mucho en las señales y el estar aquí hoy es una manera de que él me acompañe”, dice la cubana de 24 años en una entrevista con EFE en la que desvela el camino que ha transitado hasta llegar a este álbum, una especie de “canal para la sanación” tras años en los que tuvo que asumir pérdidas familiares y alguna relación rota que “no era buena para mí”.

Dame flores responde a ese proceso de sanación, “porque como habité en esos lugares tan oscuros fue una especie de pedido al universo de cosas lindas”, explica.

Un título que apareció en Lluvia, un tema que escribió con 21 años, y que después volvió a surgir de manera espontánea en una salsa.

“La música funciona muchas veces como una foto del momento en el que estás, y Dame flores es como una foto de mí en 2022, de lo qué quería hacer para salir de ese lugar y divertirme, por eso también hay canciones más divertidas, como un rap”, señala.

Y es que en el primer trabajo de Guevara hay “un montón de ritmos distintos”: “Yo creo que los sentimientos y el ritmo pueden ser contrastantes a veces, puedes tocar una melodía un poco más triste y oscura y al momento tener una letra más divertida. La música se presta para esos juegos también”, dice.

Pero, en general, en el disco hay de todo, “influencia de la Trova, del rock, del hip hop, del blues, que forman parte de mi universo musical ahora mismo y de muchas de mis inquietudes”.

También sus referentes musicales son una mezcla de ritmos, en el jazz admira a Tedd Baker o Ella Fitzgerald, pero también “le encanta” Fito Páez, Sarah Bowman o Luis Alberto Spitetta, “hay una gama muy amplia”.

“Mis raíces son importantes en esta voz que se está formando, porque desde siempre lo tuve muy a mi alcance, en mi familia, y eso siempre se te queda”, precisa.

Guevara (lleva el apodo de su abuelo Che en un tatuaje en el brazo) se considera “cantante y autora”, no cantautora, “aunque quizá hace unos años me hubiera podido definir de esa manera”.

“A mi también me interesa el show, me gusta mucho la dinámica en el escenario, jugar de repente con otros elementos, o sea puedo tocar la guitarra en un momento y conectar con la poesía y las imágenes, pero también me gusta divertirme de otras maneras”, explica.

Afincada en La Habana, aunque con proyectos para establecerse en México o en Madrid, Guevara cree que la gente en Cuba “va entendiendo su música”, pero “siento que hay mucha evaluación”.

“En Cuba ahora mismo hay géneros autóctonos tan fuertes como el reparto, que se ha desarrollado a partir del reguetón, que necesitamos rescatar un poco de nuestra música, de ciertas tradiciones que son tan importantes en nuestro país y que lo hacen rico”, señala.

Pero siente que la juventud cubana –“y no quiero sonar como una persona antigua ni retrógrada porque no lo soy para nada, y para mi todos los géneros son una oportunidad”– está dejando de beber en las fuentes tradicionales y “es importante hacerlo y escuchar más a las personas de atrás y reivindicarlas”.

Guevara es consciente de que en los últimos tiempos le están llegando muchas oportunidades y no le da miedo, porque “cuando uno no está preparado para hacer las cosas lo aprende en el camino. Son retos, y después me siento más fuerte. Estoy feliz”.

Sobre este momento que está viviendo –inicia gira en España y después prevé saltar a más países de Europa y Latinoamérica– cree que su abuelo Pablo Milanés le pediría “disfrutar”.

«Él era un gozador y tenía mucho sentido del humor. Probablemente se reiría un poquito de los nervios y me diría que me tomara un ron o un whisky”, concluye sonriente.