Ocho cubanos entran en la carrera por los Latin Grammy 2026

Gonzalo Rubalcaba es el cubano con más presencia en la lista, con dos candidaturas.

La Habana/La música cubana tendrá ocho representantes entre los nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, anunciados este miércoles por la Academia Latina de la Grabación. Omara Portuondo, Leoni Torres, Dayhan Díaz, Alex Cuba, Yeisy Rojas, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Tania León competirán en categorías que van desde la música tropical hasta el jazz, la instrumental y la clásica.

La mayor concentración cubana está en Mejor Álbum Tropical Tradicional, donde tres de los cinco candidatos son de la Isla. Omara Portuondo aspira al premio con Eternamente Omara, Leoni Torres compite con Cualquiera se enamora y el trompetista Dayhan Díaz lo hace con Algo nuevo de ayer.

Para Torres será su tercera candidatura al Latin Grammy y, de nuevo, en la misma categoría. El cantante había sido nominado anteriormente por Alma Cubana y Canten, sin conseguir hasta ahora el gramófono. Su nuevo disco, Cualquiera se enamora, vuelve a colocarlo en una de las categorías donde la presencia cubana ha sido históricamente más fuerte.

Dayhan Díaz llega con un álbum de ocho temas publicado en mayo que revisita la tradición de la música popular cubana desde una perspectiva contemporánea.

El disco dedicado a Benny Moré y Nat King Cole llega además con un aval importante: ya ganó en febrero el Grammy estadounidense a Mejor Álbum de Jazz Latino

Gonzalo Rubalcaba es el cubano con más presencia en la lista, con dos candidaturas. El pianista habanero aparece en Mejor Álbum Instrumental por A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, junto a Yainer Horta y Joey Calveiro, y también en Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz por Gonzalo Plays Pino. Horta, saxofonista y arreglista nacido en Cuba, suma así su propia nominación gracias al primero de esos trabajos.

El disco dedicado a Benny Moré y Nat King Cole llega además con un aval importante: ya ganó en febrero el Grammy estadounidense a Mejor Álbum de Jazz Latino, antes de entrar ahora en la carrera por el Latin Grammy.

Otro nombre conocido de la diáspora, Alex Cuba, nacido como Alexis Puentes en Artemisa y establecido desde hace años en Canadá, está nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Índole.

En Mejor Canción Tropical figura Yeisy Rojas como compositora de Latino, interpretada junto a Manolito Simonet y Ricardo Amaray. En este último caso, la nominación corresponde formalmente a Rojas como autora de la canción.

Fuera de Cuba, Edgar Barrera vuelve a encabezar el recuento general con diez nominaciones

La compositora y directora Tania León completa la representación cubana. Nacida en La Habana y ganadora del Pulitzer de Música en 2021 por Stride, figura entre los candidatos a Mejor Obra/Composición Clásica por Raíces (Origins) – Live.

Fuera de Cuba, Edgar Barrera vuelve a encabezar el recuento general con diez nominaciones. Le siguen, con siete cada uno, Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Silvana Estrada y Mon Laferte obtuvieron seis candidaturas cada una, confirmando el fuerte peso de México, Colombia, España, Uruguay y Argentina en las principales categorías.

En Grabación del Año compiten, entre otros, Ha Ha, de CA7RIEL & Paco Amoroso; ¿Cómo se ama?, de Drexler; Dime, de Silvana Estrada; Coleccionando heridas, de Karol G junto a Marco Antonio Solís; Femme Fatale, de Mon Laferte; Desde que te tengo, de Carín León; Niño, de Milo J, y La perla, de Rosalía con Yahritza y Su Esencia. La categoría la completan O Amor Nos Encontrou, de Loulu Gilberto, y Alma, de Elena Rose.

La Academia escogió a Daddy Yankee como Persona del Año 2026 y será homenajeado el 11 de noviembre, en la víspera de la gala

Rosalía vuelve además a disputar Álbum del Año con LUX (Complete Works), mientras Karol G figura con Tropicoqueta. También aparecen Anitta con EQUILIBRIVM, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Carín León, Milo J y Rawayana. Ningún cubano figura este año en las cuatro categorías generales de Álbum, Grabación, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.

La ceremonia se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por Univision. La Academia reúne a unos 7.000 miembros votantes de 62 países y esta edición llega además con cambios en las reglas de elegibilidad y en algunas categorías.

Uno de los nombres más reconocibles de la música urbana, Daddy Yankee, tendrá esta vez un papel distinto al de los competidores. La Academia lo escogió como Persona del Año 2026 y será homenajeado el 11 de noviembre, en la víspera de la gala. Se convierte además en el primer artista procedente de la música urbana latina en recibir esa distinción.