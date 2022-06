Las protestas logran el cambio de sede para el concierto de Pablo Milanés en La Habana

El clamor de artistas y admiradores en protesta por las pocas entradas vendidas del concierto de Pablo Milanés, previsto para el martes 21 de junio, ha tenido efecto. La actuación ha sido trasladada del Teatro Nacional de Cuba, donde estaba programada, al Coliseo de la Ciudad Deportiva, según informó el Instituto Cubano de la Música este viernes.

En un breve comunicado, la institución explica que la decisión se produce "con el objetivo de facilitar una mayor asistencia al concierto" y detalla que "las autoridades de la institución y el equipo de Pablo Milanés han tenido en cuenta las solicitudes de quienes han expresado interés por participar en el espectáculo".

Las entradas ya vendidas, según dice el Instituto, "conservan su validez", y las nuevas se venderán en el Teatro Nacional de Cuba, este sábado 18 de junio a partir de la 1 pm.

"En la concepción y organización del espectáculo se ha trabajado con seriedad y transparencia", concluye el Instituto en su nota. "Ha primado la consideración de que este es un concierto para el pueblo, que merece disfrutar del trabajo de un gran artista". El Coliseo de la Ciudad Deportiva tiene alrededor de 15.000 localidades, frente a las poco más de 2.000 del Teatro Nacional.

El pasado miércoles, la venta de boletos para el evento acabó en una trifulca cuando, tan solo 50 minutos después de abrir la taquilla, advirtieron de que ya no quedaban localidades.

La explicación que daba la directora del teatro, Nereyda López Labrada, es que se habían vendido al público solamente entradas de "platea y el primer balcón", y que el resto se había brindado a "organismos", es decir, a colectivos oficiales.

La noticia fue criticada de inmediato no solamente por los que esperaban conseguir boletos para ver al cantautor, quien tiene 79 años y problemas de salud, sino por artistas cubanos de toda índole, tanto dentro como fuera de la Isla.

El locutor Yunior Morales se dirigió al propio músico en una transmisión vía Facebook, para sugerir que si el concierto "no puede ser al aire libre" para "todo el pueblo cubano", no solamente para unas pocas personas "del Gobierno", lo cancelara.

En un post publicado en sus redes, Carlos Varela sugirió una opinión más contundente mediante un fragmento de la canción de Milanés Yo pisaré las calles nuevamente, originalmente compuesta en homenaje al Gobierno chileno de Salvador Allende derrotado por el golpe de Estado de Augusto Pinochet, en 1973: "Retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores".

Precisamente en un concierto de Varela, y también en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, el pasado 29 de mayo, los asistentes corearon la palabra "libertad" en varios momentos. Al concluir su actuación, el cantautor gritó "Viva Cuba libre" y dio las gracias a las organizadoras –con Eme Alfonso a la cabeza– del evento, a las que elogió por "tener los ovarios" de invitarlo a cantar en Cuba.

El cineasta cubano residente en Barcelona Carlos Díaz Lechuga apostrofó con cariño: "¡Querido Pablo! Después de un año duro, de pasar problemas personales, enfermedades, hoy quiero decirte que te admiro cada vez más. Cuba es tuya. Tú eres de los cubanos. Nada ni nadie puede contra eso, aunque muchos quieran. Contigo no hay juego. Eres un duro. Si cantas chapó... si no cantas chapó". Y concluía: "Esta chusmería que han formado no manchará tu alma, que está limpia".

Pablo Milanés, quien reside en España desde hace un tiempo, fue uno de los artistas antaño partidarios de la Revolución que se pronunciaron con contundencia tras la represión a las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. "Creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán el motor del cambio", expresó el célebre cantautor en sus redes, que calificó de "irresponsable y absurdo" el uso de la represión por parte del Gobierno cubano contra el pueblo, "que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo".

