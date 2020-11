El reguetón pasa desapercibido en unos repartidos Latin Grammy

(EFE).- Parecía que iba a ser la noche del reguetón en los Latin Grammy, pero el género urbano por excelencia pasó desapercibido en la gran fiesta de la música latina, que repartió este jueves sus galardones entre géneros como el pop, el regional mexicano y la canción de autor.

Después de unas nominaciones que apuntaban a que el género que domina las discotecas y hogares del mundo podría convertirse en el protagonista de la noche tras las quejas sobre su escasa presencia el año pasado, las grandes estrellas del reguetón se fueron a casa con muy pocos o ningún gramófono de oro bajo el brazo.

J Balvin partía como favorito con 13 nominaciones, convirtiéndose en la estrella con más nominaciones en un solo año. Sin embargo, solamente logró ganar en la categoría Mejor álbum de música urbana con su disco Colores.

Bad Bunny, por su parte, era candidato el reconocimiento en seis categorías y se coronó con Yo perreo sola en Mejor interpretación reguetón.

El puertorriqueño Ozuna triunfó por su canción junto a Rosalía Yo x ti, tú x mí en las categorías de Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor Canción Urbana.

Rosalía también logró el galardón con TKN, junto al rapero Travis Scott, como Mejor vídeo musical versión corta.

A pesar de los pocos reconocimientos, donde sí fue protagonista el reguetón fue sobre el escenario de Miami, donde se ubicó la sede parcial de esta edición.

Karol G con Tusa, J Balvin con Rojo, Guaynaa y Sebastián Yatra con Chica ideal o Bad Bunny con Si veo a tu mamá, recordaron con actuaciones de gran envergadura canciones que en este difícil año convirtieron los salones de casas de todo el mundo en discotecas.

El reconocimiento a la Canción del año se la llevó René, la canción más íntima del puertorriqueño Residente.

Natalia Lafourcade ganó en la categoría de Álbum del año por Un canto por México, Vol 1, además de en la de Mejor canción de regional mexicana con Mi religión y en la de Mejor canción alternativa por En Cantos junto a iLe.

El pop latino tuvo su espacio en los premios de la Academia Latina de la Grabación premiando al joven artista Camilo junto a Pedro Capó por Tutu como Mejor canción pop y el Mejor nuevo artista según la Academia fue Mike Bahía.

Los clásicos ganadores de anteriores ediciones como Alejandro Sanz, Alejando Fernández, Carlos Vives o Ricky Martin también se llevaron sus reconocimientos.

El español sumó un Latin Grammy más a los 23 con los que ya contaba ganando en la categoría Grabación del año con la canción Contigo, mientras que el mexicano se hizo con el premio a Mejor álbum de música ranchera/mariachi por Hecho en México.

El colombiano Carlos Vives demostró su vigencia logrando tres gramófonos: Mejor álbum contemporánep/fusión tropical por Cumbiana, Mejor canción tropical por Canción para Rubén junto a Rubén Blades y Mejor vídeo musical versión larga por El mundo perdido de Cumbiana.

Ricky Martin ganó el Latin Grammy por su disco Pausa en la categoría Mejor álbum vocal pop, sumando cinco premios de la Academia en su prolífica carrera.

La música de cantautor también tuvo su reconocimiento y Fito Páez fue uno de los ganadores de la noche logrando los Latin Grammy por Mejor álbum pop rock ( La conquista del espacio) y Mejor canción de pop/rock ( La canción de las bestias).

El álbum Mesa para dos de la cantautora puertorriqueña Kany García ganó en la categoría de Mejor álbum cantautor y Biutiful de la chilena Mon Laferte se coronó como Mejor canción de Rock.

El cantante de origen cubano Pitbull cantó junto a personal de equipos de emergencia, con quienes hizo un homenaje por todo lo grande a los implicados en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Yo no puedo imaginar un mundo sin música y sin ellos de verdad que no hay música", dijo Pitbull refiriéndose a los trabajadores del sector salud y especialmente a sus compañeros de escenario.

Con la interpretación de 'I believe that we will win', el artista reventó el escenario de Miami en una edición virtual marcada por la pandemia de coronavirus que imposibilitó la celebración de una gala multitudinaria como en los años anteriores

Junto al rapero se presentó en el escenario el grupo Band of frontline workers compuesto por el comandante Frank Fernández, en la batería; la asociada médica Debi Kuiper-Tomas, en el bajo, y el capitán Eddy Alarcón y el teniente Troy Maness como los responsables de las guitarras.

Además, estuvieron acogidos por un coro formado por la sargento Liz Bremer, la enfermera y especializada en obstetricia Kim Fleurinord, el bombero Adrian Ballard y el enfermero, bombero, paramédico y comandante retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Marlon Ferdinand.

Un escenario repleto de luces, fuegos artificiales y pura energía, demostró que la industria musical latina siente gran agradecimiento hacia las personas cuyo trabajo está logrando alrededor del mundo que la pandemia de covid-19 termine pronto y con el menor número de víctimas posibles.

El evento estuvo presentado por el cantante de origen puertorriqueño Víctor Manuelle, la actriz y activista mexicana Yalitza Aparicio y la actriz cantante y modelo de origen mexicano Ana Brenda Contreras.

