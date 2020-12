El reguetonero Yomil quiere vivir en una Cuba "sin represión y sin censura"

El músico Roberto Hidalgo Puentes Yomil afirmó que quiere un país "sin represión y sin censura", que todos merecen uno mejor "porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos". Su postura fue a raíz de las declaraciones que hizo por la suspensión de dos conciertos programados en la provincia de Granma.

El artista dijo este domingo en una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram que la justificación oficial de la cancelación fue la situación sanitaria debido a la pandemia. Sin embargo, afirmó que por esa provincia han pasado todos los artistas urbanos que residen en la Isla y "no han tenido problemas". "El único grupo que vuelve a tener una suspensión" es Yomil y El Dany, afirmó.

El video generó muchas interacciones y uno de los que dejó su comentario fue el reguetonero Abel Díaz Rodríguez, El Chulo , quien reside en Estados Unidos. El artista aconsejó a Yomil que cuando fuera de gira EE UU se quedara a vivir allí, porque no es la primera vez que en Cuba "juegan y hacen lo que les da la gana con nuestro futuro", "Abajo la dictadura Castrista", escribió.

"Tienes mucha razón, hermanito, pero también este es el patio donde uno nació y tiene a su familia y amigos. Yo soy cubano igual que todo el que nació en esta tierra, y esta tierra es de todos nosotros por eso no puedo salir huyendo, pensando que así voy a resolver todos los problemas", respondió Yomil.

"Yo soy cubano igual que todo el que nació en esta tierra, y esta tierra es de todos nosotros por eso no puedo salir huyendo, pensando que así voy a resolver todos los problemas"

También dijo que lo que quiere "es que todos podamos vivir en una Cuba tranquila y prósperamente, y que todos podamos plantear opiniones sin miedo a ser reprimidos por el Gobierno".

El músico agregó que no le va a dar "el gusto a ellos", "quieren salir de mi así de fácil, que me levante un día y deje todo, en el país donde yo nací y donde quiero vivir, pero sin represión y sin censura". Y concluyó: "Todos merecemos una Cuba mejor, porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos".

Yomil ha sido uno de los artistas que desde la Isla ha arremetido constantemente contra la oposición cubana en el exilio. En sus redes sociales los ha llamado "descarados" y siguen en la "cazadera" de artistas urbanos con el fin de destruir sus carreras tachándoles de "comunistas" y de "chivatos".

"La oposición con el pueblo y no con Trump, dejen el descaro ya de seguir mezclando a los artistas en sus campañas políticas que al final todos lo que están es buscando un bulto de dólares y nadie en la oposición está para nada desde hace años y menos ahora", dijo en una ocasión.

Un encuentro virtual que se volvió viral en las redes sociales entre el artista y el activista Eliecer Ávila, Yomil dijo que la culpa de la situación en Cuba es del "embargo de EE UU hacia la economía de la Isla", sin reconocer otros problemas internos.

Desde que murió Daniel Muñoz Borrego El Dany con quien formaba el exitoso dúo de música urbana, Yomil mantuvo posturas muy críticas hacia el sistema de salud cubano, denunció que el fallecimiento de su compañero musical se debió a una " negligencia médica" y anunció que iba a "hacer todo tipo de reclamación por la vía legal" para que se haga justicia.

Fuentes cercanas a la familia de El Dany confirmaron a 14ymedio en agosto pasado que recibieron presiones por parte de las autoridades y, especialmente, de la Seguridad del Estado, para "que todo quedara como está" y no se hiciera la demanda por "negligencia" médica.

No es la primera vez que Yomil sufre la suspensión de un concierto. En julio de 2019, cuando el dúo celebraba su cuarto aniversario, fue suspendida una presentación en el Salón Rosado de la Tropical. El músico afirmó en esa ocasión: "Es increíble ver cómo aquí vienen artistas que no residen en Cuba y les permiten hacer conciertos multitudinarios y, sin embargo, nosotros que estamos aquí ni en sueños podemos imaginarnos que nos dejarán hacer un evento como esos".

________________________