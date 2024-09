‘Russians at war’ levanta ampollas en Venecia dando voz a los soldados rusos en Ucrania

Venecia/La guerra en Ucrania vista desde el otro lado, el de los soldados rusos en el frente, ha levantado ampollas este jueves en la Mostra de Venecia, donde se ha proyectado, fuera de concurso, Russians at war, un documental que su directora, Anastasia Trofimova, ha definido como “antibélico”.

En 2023, la cineasta rusocanadiense estuvo empotrada durante siete meses en un batallón ruso en Ucrania, desde la retaguardia a la primera línea de combate, y su película recoge los testimonios de esos soldados que, en muchos casos, no entienden por lo que luchan, pero lo aceptan con resignación.

“Siento que, desde que comenzó esta guerra, se han roto los puentes entre Rusia y Occidente; hay una imposibilidad de vernos y me gustaría que esta película fuera, si no el puente, al menos una cuerda que nos ayude a vernos”, dijo en rueda de prensa su directora.

“Sé que esta historia puede conmocionar a mucha gente con ideas preconcebidas, pero creo que es importante cubrir las guerras desde ambos lados, no solo las declaraciones políticas y la propaganda”, agregó Trofimova, que ha trabajado como fixer y traductora para The New York Times, Magnum Photos o The Washington Post, y como productora en la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

La víspera en la Mostra se había proyectado el documental ucraniano Songs of slow burning earth, y su directora, Olha Zurba, criticó duramente el documental de Trofimova, aunque reconoció no haberlo visto, y su intento de “despertar empatía” hacia los soldados rusos.

Preguntada al respecto, la cineasta rusa consideró necesario “ir más allá de los estereotipos” y del “blanco y negro” que, a su juicio, “solo hará que la guerra continúe y el odio crezca”.

“Por supuesto que tenemos que humanizar a todos, esto es una tragedia enorme para nuestra región y para el mundo”, señaló.

Ella sí había visto el documental ucraniano y dijo que le pareció interesante, aunque criticó el final, donde aparecen niños ucranianos pensando qué hacer por un futuro mejor, mientras que los niños rusos aparecen desfilando y cantando canciones de guerra.

Consideró, en todo caso, positivo que la Mostra haya proyectado películas de “ambos lados”.

Trofimova dejó claro que accedió a los soldados personalmente, a base de ganarse su confianza, sin ningún tipo de permiso oficial, y que su objetivo era entender mejor una guerra que considera “traumática y absurda”.

Su cámara se mueve desde la retaguardia a la primera línea de frente, filma los ataques de uno y otro lado y recoge los testimonios de esos soldados: unos dicen hacerlo solo por dinero, otros creen que luchan “contra el nazismo” y otros por venganza por los camaradas muertos.

“Hay gente que no entiende las razones, pero que lucha porque ha perdido a sus compañeros o a seres queridos. Estoy segura de que esto ocurre en ambos lados, es el círculo de la violencia”, subrayó Trofimova.

También hay quien dice que va a la guerra para que no tengan que ir sus hijos o que simplemente obedecen órdenes porque sienten que no tienen otra elección. Sostienen, finalmente, que el de Ucrania es un conflicto “artificialmente prolongado para que alguien se beneficie” y que “el 90% de una guerra son mentiras”.