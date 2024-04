Subastan parte de la colección de arte contemporáneo de la mecenas cubana Rosa de la Cruz

Miami/Un centenar de piezas de la extraordinaria colección de arte contemporáneo de la mecenas y coleccionista cubana Rosa de la Cruz se subastarán en mayo próximo en Christie’s de Nueva York por un valor superior a los 30 millones de dólares, señaló este lunes a EFE una directiva de la casa de subastas londinense.

Fallecida en Miami en febrero pasado a los 81 años, De la Cruz fue una persona clave para entender la escena artística de la ciudad, donde abrió en 2009, junto a su esposo, Carlos, el museo Moore Space, un espacio expositivo de 30.000 pies cuadrados en el Miami Design District donde albergó su colección privada de arte, compuesta por más de un millar de obras.

Entre las piezas estrella de la subasta destacan obras del pintor británico Peter Doig, el pintor abstracto estadounidense Mark Grotjahn, el artista alemán Martin Kippenberger (1953-1997), el cubano-estadounidense Félix González-Torres (1957-1996) o la pintora y escultora cubana Ana Mendieta (1948-1985), dijo hoy a EFE Jessica Stanley, directora de comunicaciones de Christie’s.

"Esta colección que fue reunida por Rosa de la Cruz ha ayudado efectivamente a dar forma al panorama del mundo del arte de Miami durante los últimos 15 años". / EFE

Stanley aclaró que “la colección completa no está a subasta, solo una selección” de esta, e incluye pinturas y esculturas que se venderán en “una serie de subastas” previstas en Nueva York a mediados de mayo próximo.

En cuanto al valor artístico de la colección de De la Cruz (1942-2024), la directiva de la casa de subastas dijo que el conjunto de obras “representa un estudio de artistas icónicos que han definido el primer cuarto del siglo XXI”.

“El valor cultural y artístico es enorme. Esta colección que fue reunida por Rosa de la Cruz ha ayudado efectivamente a dar forma al panorama del mundo del arte de Miami durante los últimos 15 años”, resaltó.

Desde el fallecimiento de De la Cruz, un equipo de Christie’s ha mantenido un “estrecho contacto” con la familia en torno a cómo deseaban proceder con la colección “de acuerdo con los deseos” de la mecenas cubana.

Y la familia sintió que “eso estaba en línea con lo que Rosa hubiera querido ofrecer a través de una subasta a una nueva generación de coleccionistas”, una colección que superará, según Stanley, los 30 millones de dólares en las diversas subastas que tendrán lugar en Nueva York.

Rosa de la Cruz fue no solo la impulsora de esta colección, sino que lideró un programa educativo que entregó becas y envió cientos de universitarios de Miami. / EFE

Rosa de la Cruz fue no solo la impulsora de esta colección, sino que lideró un programa educativo que entregó becas y envió cientos de universitarios de Miami en viajes de estudio a Europa y Nueva York.

En 2009, la fallecida filántropa dijo a The New York Times que “todo coleccionista debe darse cuenta de que no puede llevárselo consigo. Las obras irán a parar a una institución, que tal vez no pueda exhibirlas; a sus hijos, que tal vez no las quieran; o a una casa de subastas”.

El viudo de De la Cruz es el presidente de CC1 Companies INC., empresa privada de embotellado y distribución que Coca-Cola en Puerto Rico y otras bebidas en todo el Caribe, compañía en la que ella se desempeñó como directora y tesorera.

El coleccionista de arte de Miami Dennis Scholl dijo que “los De la Cruz han sido increíblemente generosos al compartir su colección y su filantropía con el público” y que, dado que la colección sigue siendo privada, “la familia tiene derecho a hacer con ella lo que quiera”.

“Construyeron una colección extraordinaria, y el hecho de que estará disponible para que otras personas la disfruten es una propuesta maravillosa”, dijo sobre la venta, recogió la estación de radio pública de Miami WLRN.