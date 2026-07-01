Un turista encuentra un Sorolla auténtico en una calle de Sevilla: “Pensé, qué marco tan chulo”

Hurtado supo después que la Policía estaba buscando el cuadro y que sus propietarios habían denunciado su desaparición.

La obra, olvidada junto a un garaje, podría alcanzar un valor de entre 30.000 y 60.000 euros

Sevilla (España)/Un turista español encontró en plena calle un cuadro de Joaquín Sorolla, se lo llevó atraído por el marco y terminó devolviéndolo después de descubrir, con ayuda de la inteligencia artificial, que podía tratarse de una obra original.

Andrés Hurtado, de 57 años y actualmente desempleado, halló la pintura el pasado sábado en una calle del centro de Sevilla. Los propietarios la habían dejado junto a la puerta de un garaje mientras cargaban el coche antes de salir de viaje y se marcharon sin recogerla.

“Vi cómo unos chicos dejaban tirado un cuadro en la calle. Pensé qué marco chulo. La verdad es que no me fijé en la pintura y me lo subí al hotel”, contó Hurtado a la agencia EFE.

El hombre, ex empleado de un supermercado y residente en la provincia de Murcia, había viajado a Sevilla para pasar unos días. Encontró la obra cuando regresaba a su alojamiento durante una calurosa tarde de sábado y decidió conservarla sin sospechar su verdadero valor.

“Como hay tantas réplicas y falsificaciones, nunca pensé que fuera un Sorolla original, pero se lo pregunté a la inteligencia artificial y me confirmó que podía serlo”

Para transportar el cuadro de regreso a Murcia, a casi 600 kilómetros de Sevilla, compró una bolsa en un bazar chino. Hasta ese momento creía que se trataba de una reproducción o de una pintura sin especial importancia.

“Como hay tantas réplicas y falsificaciones, nunca pensé que fuera un Sorolla original, pero se lo pregunté a la inteligencia artificial y me confirmó que podía serlo”, relató.

Hurtado asegura que incluso llegó a ponerse en contacto con una sala de subastas, que habría mostrado interés en adquirir la obra por varios miles de euros. Sin embargo, posteriormente conoció que la Policía estaba buscando el cuadro y que sus propietarios habían denunciado su desaparición.

El turista se comunicó entonces con las autoridades para aclarar que la pintura no había sido robada, sino encontrada en la vía pública. Este miércoles esperaba que los agentes acudieran a su domicilio en Murcia para recogerla.

Como agradecimiento por facilitar la devolución, el dueño le prometió “un regalo”

La pieza es de pequeño formato y, según fuentes artísticas consultadas por EFE, podría pertenecer a las llamadas “notas de color” de Sorolla, pequeños apuntes pictóricos en los que el artista captaba escenas, paisajes o efectos de luz. En una subasta, su precio podría situarse entre los 30.000 y los 60.000 euros.

Hurtado pudo hablar con el propietario de la obra, quien le confirmó que la familia había dejado el cuadro olvidado cuando se dirigía a su casa de la playa. Como agradecimiento por facilitar la devolución, el dueño le prometió “un regalo”.

El cuadro tiene además un importante valor sentimental para la familia. Según publicó el periódico Diario de Sevilla, la obra está dedicada por Sorolla a los antepasados de sus actuales propietarios e incluye la firma del pintor valenciano.

El episodio, que comenzó con un marco abandonado en una acera, terminó con una consulta a la inteligencia artificial, un viaje de cientos de kilómetros y la recuperación de una obra que sus dueños creían perdida.