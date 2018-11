La poeta uruguaya Ida Vitale se alza con el Premio Cervantes

(Europa Press).- La poeta uruguaya Ida Vitale ha sido galardonada con el Premio Cervantes 2018, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros. Vitale se convierte así en la quinta mujer galardonada en la historia de los premios y rompe con "la norma no escrita" de alternar galardonados de España y Latinoamérica.

Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, en un acto celebrado en la Secretaría de Estado de Cultura. El Cervantes, considerado el Premio Nobel de las letras castellanas, galardonó el pasado año al escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

"Parece ser que había una norma no escrita, pero precisamente era eso, 'no escrita', y ahora la hemos roto", ha bromeado la presidenta del jurado de esta edición, Carme Riera. De cualquier manera, ésta no es la primera ocasión que no se produce alternancia (Borges y Onetti fueron los primeros en romperla en el año 1979 y 1980), si bien desde finales de los 80 (con Roa Bastos y Bioy Casares) no se daba esta situación.

Vitale es la quinta mujer premiada con el Cervantes tras el galardón a María Zambrano (1988), Dulce María Loynaz (1992), Ana María Matute (2010) y Elena Poniatowska (2013). "Precisamente hemos recordado que no hay muchas mujeres premiadas y algunas incluso lo han sido cuando iban en silla de ruedas o no pudieron llegar, como María Zambrano, queremos que esta situación remita", ha lamentado Riera.

"Esperamos que Ida pueda subir perfectamente la escalera para recoger el premio", ha continuado Riera, aludiendo a la edad de la premiada, 95 años, algo que ha sido corroborado con humor por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. "Ella es de una vitalidad extraordinaria y responde a su apellido: va a subir la escalera de la cátedra y dará un salto", ha continuado.

Guirao ha relatado cómo ha sido el momento de comunicar el premio a Vitale, algo que "no ha sido fácil", puesto que se cortaba cuando ella cogía el teléfono. "Estaba muy sorprendida, muy agradecida y muy vital y ha dicho una frase muy graciosa, porque estaba abrumada por los premios desde España (también el Reina Sofía de poesía iberoamericana o el García Lorca): 'los españoles siguen igual de locos que en la época de la conquista'", ha explicado el ministro.

"Me complace muchísimo entregar este premio a una mujer extraordinaria, poeta de ambos mundos, con obra reconocida en España y América Latina. Que sea una mujer de este calibre es una oportunidad extraordinaria, sobre todo viniendo de un país que se ha caracterizado por la poesía de las mujeres", ha señalado el ganador del premio el año anterior, Sergio Ramírez.

En esta edición, el jurado ha estado presidido por la escritora y académica de la RAE, Carme Riera, y ha contado con la presencia, entre otros, del ganador del año pasado, el escritor Sergio Ramírez, así como de Eduardo Mendoza, ganador en 2016.

El jurado le ha otorgado el premio a Vitale "por su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda".

"Convertida desde hace un tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones y en todos los rincones del español, este premio reconoce una trayectoria poética e intelectual (crítica y traductora) de primer orden", ha concluido el fallo.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

El 23 de abril de 2019, día en que se conmemora la muerte de Cervantes, Vitale recibirá este galardón durante una ceremonia que habitualmente tiene lugar en la Universidad de Alcalá de Henares y está presidida por los Reyes Felipe y Letizia.

Nacida en Montevideo (Uruguay) en 1923, Vitale es una de las grandes poetas latinoamericanas y la última sobreviviente de la excepcional Generación del 45. Poeta, ensayista, crítica literaria y traductora, tiene numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo (compartido con Ramón Xirau) en 2009; el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2015; el Premio Federico García Lorca en 2016 o el Premio Max Jacobs (París) en 2017.

Autora de obras como La luz de esta memoria y Procura de lo imposible, la obra de Ida Vitale muestra un lenguaje "preciso, maleable, cargado de ironías y sutilezas". En su vida echó raíces en varios países. Empujada por la dictadura, emigró a México (donde desarrolló una intensa actividad literaria y fue docente de literatura del prestigioso El Colegio de México); también vivió un tiempo en París (Francia) cursando una beca de estudios y, aunque regresa de forma periódica a Uruguay y México, desde 1990 vive en Estados Unidos.

En esta ocasión, por "deseo expreso" del jurado, Guirao ha señalado el "emocionado recuerdo" para la figura de Fernando del Paso, escritor premiado en la edición de 2015 y que falleció el pasado miércoles en México. "Nos sumamos a la tristeza que nos produce su pérdida para las letras en España", ha indicado el ministro.

"La muerte de Fernando es un duelo para todas las letras hispanoamericanas y para mí en lo personal. Su salud estaba muy deteriorada. Fue un novelista que cultivó la experimentación verbal llevando las palabras al limite: su muerte es una pérdida inmensa", ha añadido Ramírez.

Precisamente, el escritor nicaragüense, galardonado en la anterior edición, ha señalado que todavía no se puede "distraer al trabajo literario" a su "pesar", debido a la situación que se vive en su país. "Sigue siendo crítica", ha concluido.