Vietnam gana el certamen musical internacional de Intervisión

Moscú/El representante de Vietnam, Duc Phuc, se alzó este sábado como ganador en el festival musical internacional de Intervisión, la alternativa de valores tradicionales a Eurovisión que impulsa el Kremlin.

Vietnam ganó el concurso y los presentadores anunciaron que Arabia Saudí será el anfitrión de la velada de la próxima edición, en 2026.

El vietnamita acumuló 422 puntos, mientras que Kirguistán, representado por The Nomad Trio, obtuvo 373 puntos quedando en segundo puesto, y Dana Al Meer, de parte de Catar, obtuvo 369 en el tercer lugar.

La parte de las votaciones ocurrió con una notable discordinación entre el sonido, el video y la narración de los presentadores en directo. No coincidían las votaciones del jurado con su imagen.

La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política"

La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política", así lo anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión.

"Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, el cantante Vassy (ciudadano estadounidense y australiano) no podrá actuar finalmente en el concurso", informaron los presentadores.

Aunque no contó con la presencia del presidente ruso, Vladímir Putin, pero sí con un mensaje grabado de él al inicio, el festival transcurrió entre vítores del público ruso, constantes proclamas propagandísticas por parte de los presentadores y la cancelación de la representación de EE UU.

Durante su mensaje, el mandatario aseguró estar seguro de que Intervisión "será uno de los concursos más conocidos y estimados en todo el mundo".

el mandatario aseguró estar seguro de que Intervisión "será uno de los concursos más conocidos y estimados en todo el mundo"

"Rusia siempre ha sido y sigue siendo un país abierto a la comunicación y a la cooperación creativa. Valoramos nuestras tradiciones y respetamos las de los demás", dijo el presidente que anteriormente ha criticado reiteradamente el uso de la lengua nacional en Ucrania, a quien Rusia invadió en 2022 y por lo que fue expulsada del certamen de Eurovisión y sancionada internacionalmente.

En tanto, los presentadores del festival, dos rusos, uno indio y otro chino, repitieron constantemente argumentarios con proclamas a la multipolaridad y a los valores tradicionales, discurso abanderado por el Kremlin.

El pistoletazo del festival lo dio la cubana Zulema Iglesias, de 55 años, presentando su tema Guaguancó, optando por la música tradicional de la isla del Caribe, y quien anteriormente había declarado a EFE estar "decidida" para ganar el certamen.

El pistoletazo del festival lo dio la cubana Zulema Iglesias, de 55 años, presentando su tema 'Guaguancó'

Poco después de la intervención de la cuba, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien sí estuvo presente, dio una pequeña entrevista.

La organización del concurso tuvo lugar después de la expulsión de Rusia de Eurovisión tras el inicio de la guerra de Ucrania, por lo que se trataba de una herramienta de poder blando para tratar de presentar el festival como alternativa.

Además, el Kremlin aprovechó para volver a hacer propaganda de los llamados valores tradicionales de los que se proclama defensora, haciendo así contraste con el festival de Eurovisión, concurso que han vinculado con los supuestos degenerados valores occidentales.