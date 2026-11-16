Carlos Celdrán reinterpreta a Edward Albee en Miami con una puesta bilingüe que dialoga con el exilio y rinde homenaje a Vicente Revuelta

Miami/Hay encuentros que parecen casuales, pero esconden una tragedia. Carlos Celdrán lo sabe y en su versión de La historia del zoológico, de Edward Albee, presentada por Arca Images en Miami, este fin de semana, vuelve a demostrar su capacidad para descubrir las zonas más oscuras de la condición humana y convertirlas en una experiencia escénica intensa y perturbadora. Dos actores, bajo su dirección, hacen aflorar las tensiones, los silencios y las heridas que se esconden detrás de un encuentro aparentemente trivial.

La escenografía es de una desnudez casi desafiante. Una tarima que se prolonga en una rampa ascendente y un banco donde aparentemente no ocurre nada extraordinario. Sin embargo, ese espacio mínimo termina convertido en territorio de disputa, frontera invisible y escenario de una batalla por algo tan elemental como el derecho a existir ante los ojos del otro.

En el universo de Albee, aquel banco es mucho más que un objeto escenográfico. Peter, que posee una familia, una casa y una existencia confortable, termina defendiendo con inesperada ferocidad ese pequeño territorio público. Jerry, que apenas tiene algo que pueda llamar suyo, consigue arrastrarlo a una disputa absurda y reveladora. La genialidad del dramaturgo está precisamente en mostrar cómo la civilización puede desmoronarse cuando alguien cuestiona nuestros privilegios más insignificantes. En el Miami de hoy, ese banco adquiere resonancias todavía más incómodas. ¿Quién tiene derecho a sentarse? ¿Quién decide que el otro está ocupando un lugar que no le corresponde?

En el Miami de hoy, ese banco adquiere resonancias todavía más incómodas. ¿Quién tiene derecho a sentarse? ¿Quién decide que el otro está ocupando un lugar que no le corresponde?

Peter, interpretado por el estadounidense Caleb Scott, pertenece al mundo de las certezas. Tiene una vida organizada, una posición social confortable y la convicción de que aquel banco le pertenece durante su apacible descanso. Jerry, encarnado por el cubano Caleb Casas, llega desde el otro extremo de la experiencia humana, tras sufrir el desamparo, la frustración y la necesidad desesperada de encontrar a alguien que lo escuche.

Celdrán introduce, además, una decisión que transforma la lectura del clásico. Peter habla inglés y Jerry español. No se trata de un recurso pintoresco para complacer al público bilingüe de Miami. La diferencia lingüística adquiere una dimensión política y emocional. Las palabras tropiezan contra una barrera más profunda que el idioma: la incapacidad de reconocer al otro como semejante.

Caleb Casas carga con la parte más exigente de esta confrontación. Jerry habla, insiste, provoca, se expone. Sus relatos parecen avanzar entre digresiones, heridas y recuerdos, pero detrás de ese aparente desorden hay una voluntad feroz de comunicación. El actor cubano encuentra en el personaje un territorio donde la vulnerabilidad y la amenaza pueden convivir sin anularse.

Jerry ha descubierto que incluso el odio puede ser una forma de contacto, mientras que la indiferencia constituye la más absoluta de las expulsiones. Su enfrentamiento con Peter no es, por tanto, una simple provocación. Es el último intento de un hombre angustiado por dejar una huella en otro ser humano, por obligarlo a reconocer que existe.

Algo de aquella tradición de Teatro Estudio y de los grandes años de la escena habanera encuentra aquí una prolongación lejos de Cuba

Scott, por su parte, da voz a un Peter que representa esa comodidad que se siente agredida cuando alguien irrumpe en sus límites. Entre ambos intérpretes se establece una tensión que no necesita grandes movimientos para adquirir una dimensión inquietante.

Pero hay otra presencia que atraviesa esta puesta: Vicente Revuelta. El legendario director y actor cubano interpretó a Jerry en La Habana en 1964. Décadas después, Casas encarnó al propio Revuelta en Misterios y pequeñas piezas, de Celdrán. Ahora, al regresar al personaje de Albee, parece cerrarse un círculo de filiaciones artísticas que une dos ciudades y varias generaciones de creadores.

La dedicatoria a Revuelta adquiere así una resonancia especial. No es solamente el recuerdo de un maestro, sino la continuidad de una manera de entender el escenario como espacio de riesgo, investigación y compromiso con la condición humana. Algo de aquella tradición de Teatro Estudio y de los grandes años de la escena habanera encuentra aquí una prolongación lejos de Cuba.

Cercano al teatro del absurdo, el dramaturgo estadounidense encontró en las situaciones más triviales una manera despiadada de desnudar las miserias humanas. Sus personajes hablan hasta el agotamiento, se interrogan, se provocan y terminan atrapados en diálogos que parecen no conducir a ninguna parte, mientras bajo las palabras crece una violencia difícil de contener. Quizás por eso La historia del zoológico, escrita hace casi siete décadas, conserva intacta su capacidad de incomodarnos.

El montaje también invita a pensar en el Miami de hoy, donde conviven idiomas, procedencias y experiencias migratorias que no siempre consiguen encontrarse. La defensa obstinada de un banco puede leerse como el reclamo de un privilegio, mientras la insistencia de Jerry recuerda la desesperación de quienes golpean puertas institucionales y legales que permanecen cerradas.

Lo verdaderamente perturbador de La historia del zoológico es comprender que Jerry ha tenido que conducir a otro hombre hasta el límite para conseguir que lo mire de verdad. Celdrán rescata esa herida de Albee y eleva a la categoría de universo un banco donde alguien quiso estar solo y otro necesitaba desesperadamente dejar de estarlo.