Hasta 20 años de cárcel podrían caerle al pelotero cubano Yasiel Puig por sus apuestas ilegales

Yasiel Puig en una imagen de su paso por el béisbol de Corea del Sur.

El ex jugador de Los Angeles Dodgers es acusado de falso testimonio y obstrucción a la justicia en EE UU

La Habana/Yasiel Puig, alias El Caballo Salvaje, fue declarado culpable de los delitos de obstrucción a la justicia y falso testimonio en un caso de apuestas ilegales. El pelotero cubano enfrenta hasta 20 años de prisión y su sentencia está programada para el 26 de mayo.

Los cargos contra Puig se dieron tras una entrevista por videoconferencia con investigadores en enero de 2022, en la que presuntamente mintió sobre su participación en apuestas deportivas.

“Las autoridades aseguran que negó haber apostado con Wayne Nix, cabecilla de una red ilegal de apuestas, pese a existir evidencia de que realizó 899 apuestas en eventos de fútbol americano, baloncesto y tenis entre julio y septiembre de 2019”, señaló el periodista Francys Romero.

“Da tristeza. Puig, en lo deportivo, está entre los 10 peloteros más talentosos de los últimos 10 o 15 años”, señaló Romero. El pelotero tenía “una posibilidad innata de poder hacer las cosas” en el campo de juego. “No debió haber terminado así”, lamentó.

En el juicio, que duró 13 días en un tribunal de Los Ángeles, los abogados de Puig intentaron mostrar su inocencia, alegando que “que existió una mala interpretación durante la entrevista, mal manejo del idioma y problemas de desorden de atención”, subrayó el comunicador, que ha seguido de cerca el caso.

Sin embargo, los testimonios de funcionarios de las Grandes Ligas y de Donny Kadokawa, un entrenador de béisbol en Hawái a través de quien Puig realizaba sus apuestas, fueron decisivos para determinar la culpabilidad del natural de Cienfuegos.

"Quiero limpiar mi nombre", dijo Puig en un comunicado en 2022.

Además, se incluyó el incumplimiento de un acuerdo de culpabilidad entre Puig y los fiscales de agosto de 2022. El pelotero había aceptado un cargo de declaraciones falsas y pagar una multa de al menos 55.000 dólares. Puig reconoció un total de 280.000 dólares en pérdidas en apuestas ilegales realizadas a través de una tercera persona, el ex lanzador de ligas menores Wayne Nix.

“Quiero limpiar mi nombre”, dijo Puig en un comunicado meses después. “Nunca debí haber aceptado declararme culpable de un delito que no cometí”, precisó en ese momento. Tres años después, el acusado publicó un comunicado en la plataforma X en que aseguró: “Esta historia aún no ha terminado, y no les contaron la historia completa la primera vez”.

Las autoridades precisaron en el juicio que el nombre de Yasiel Puig derivó de una investigación, en 2017, sobre Wayne Nix por lavado de dinero ilícito y el ocultamiento de ingresos al Servicio de Impuestos Internos.

Nix se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio de apuestas deportivas ilegales y de un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa. Está a la espera de la fecha de su sentencia.

Puig jugó siete temporadas con los Angeles Dodgers, Cincinnati Reds y Cleveland Guardians, tuvo un pasó por el béisbol en Corea del Sur, México, República Dominicana y Venezuela.