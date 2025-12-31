2025: año de nacionalizados en el fútbol cubano

Este año cinco futbolistas nacidos en Europa y de ascendencia cubana representaron a los Leones del Caribe

Matanzas/Si un deporte rompió esquemas en Cuba en 2025 fue el fútbol. Durante mucho tiempo la política deportiva del país no contemplaba la opción de competir con atletas nacidos y a la vez formados en el exterior. Sin embargo, este año, futbolistas nacidos en Europa y de ascendencia cubana completaron su proceso de nacionalización, afinaron su pasaporte y representaron a los Leones del Caribe. Este proceso estuvo marcado, por lo general, por la colaboración entre la Asociación de Fútbol de Cuba y las embajadas cubanas.

Alessio Raballo y Camilo Pinillo fueron los primeros en quebrar la barrera al recibir el llamado cubano en marzo de cara al playoff por la clasificación a Copa Oro ante el equipo de Trinidad y Tobago. Alessio, delantero nacido en Italia de madre cubana, y Camilo, defensa nacido en Bélgica de padre cubano –ambos juveniles–, también representaron a Cuba en el Mundial Sub 20 Chile 2025.

Alessio Raballo es un delantero nacido en Italia de madre cubana que juega en el Cremonese / Marclelo Ramírez Arancibia

Raballo empezó el año en las inferiores del Torino de su tierra natal, e incluso llegó a ser convocado por el club a Serie A, pero terminó la temporada 2024-25 cedido en el conjunto juvenil del Parma, y luego, a comienzos de la campaña 2025-26, tuvo que afrontar otra cesión, esta vez a la Cremonese. Con la absoluta de Cuba, Alessio disputó seis partidos en el año en los que anotó un gol en un amistoso ante Martinica. También marcó ante Australia en el Mundial Sub 20.

Camilo Pinillo juega en el Lierse Kempenzonen, de la Segunda División de Bélgica / IG

Por otra parte, Pinillo forma parte del segundo equipo del Lierse Kempenzonen belga y ha recibido convocatorias a la Segunda División de esa nación. Además de la defensa central, puede jugar como mediocampista defensivo. Su debut con la absoluta de Cuba permitió adquirir una importante pieza para renovar la retaguardia de la selección. Fue titular en los tres partidos del Mundial Sub 20, donde conformó dupla de centrales con Leandro Mena.

Para sus compromisos de eliminatoria mundialista en junio, Cuba incorporó a Jorge Aguirre y Martín Rodríguez. En el caso del primero, es un delantero nacido en España de madre cubana. En cuanto a Rodriguez, es un atacante nacido en Países Bajos de padre pinareño.

Jorge Aguirre es delantero en el Panetolikos de la Primera División griega / IG

Aguirre fue la incorporación más valiosa para las Cuatro Letras a sus 25 años. Aunque es un delantero centro natural, también se desempeña como mediapunta gracias a su capacidad de asociación y lectura de espacios. Empezó en el año 2025 jugando en la Primera División de Portugal con Gil Vicente. No obstante, fue cedido a mitad de año al Panetolikos de la máxima categoría griega. Allí ha engranado más como goleador. En cuanto a su paso con Cuba, jugó cuatro partidos en los que aportó una anotación y una asistencia.

Martín Rodríguez ya participó en dos partidos de eliminatoria mundialista con Cuba / 'Jit'

Martín Rodríguez vivió en Suiza durante mucho tiempo. En la temporada 2024-25, hizo seis goles en 19 encuentros con el segundo equipo del Yverdon Sport. Participó en dos partidos de eliminatoria mundialista con Cuba, y después se alistó en el fútbol universitario de Estados Unidos con Manhattan University. Por desgracia, el joven jugador no recibió permiso de su casa de estudios para disputar el Mundial Sub 20.

Eloy Nebreda actualmente se desempeña en el tercer equipo de la Real Sociedad / 14ymedio

Por último, los partidos de Concacaf Series en octubre trajeron consigo la convocatoria de Eloy Nebreda. El canterano de la Real Sociedad nació en España, pero su madre es cubana. Actualmente se desempeña en el tercer equipo del conjunto vasco. Es zurdo y domina las posiciones de lateral y extremo. Y, por ser nacido en 2007, su edad le permite representar a la Sub 20 en la búsqueda del cupo al próximo Mundial de la categoría a celebrarse en 2027.