Ayumi Leiva, la judoca que escapó de las humillaciones en Cuba y pidió asilo en España

La mejor judoca cubana –en 48kg– aprovechó una escala en España para pedir asilo político huyendo del maltrato de sus entrenadores y en busca de un futuro

Lo más duro fue tener que despedirse de su madre sin saber cuándo la volvería a ver, pero no podía llorar porque sus lágrimas levantarían sospechas. A Ayumi Leiva, de 19 años, se le encogieron el corazón y el alma. Tenía un nudo en la garganta, pero no podía permitirse que sus entrenadores la viesen derramar lágrimas antes de partir hacia el aeropuerto. "Mi niña, cuídate. Te deseo lo mejor del mundo. Te va a ir bien", fueron las últimas palabras que le dijo su madre al oído y que, aún hoy, al recordarlas, hacen que su voz se quiebre.

Ayumi llevaba más de un mes preparando su huída de Cuba junto a otra judoca. Iban a aprovechar el viaje con el equipo nacional cubano al clasificatorio panamericano Junior de Cali. Como no había vuelo directo desde La Habana a Colombia, tenían que hacer escala en Madrid. En el área internacional de la T4 de Barajas, aprovechando un descuido, ambas se escaparon del grupo y pidieron asilo político a la Policía del control de pasaportes el pasado 8 de agosto.

Los entrenadores en Cuba nos maltrataban, nos humillaban mucho y ya no aguantaba más

"En Cuba no había futuro, pero yo no quería dejar a mi madre sola. Lo hablé antes con ella y me dio su bendición. Me dijo que avanzara, que yo desde España la iba a poder ayudar más. Y que todo saldría bien", recuerda. Su sueño era, y es, triunfar en el judo pero en su país natal no tendría oportunidades. "Los entrenadores nos maltrataban, nos humillaban mucho. Si nos lesionábamos teníamos que seguir entrenando. No aguantaba más. Era la primera figura en –48 kg– en Cuba pero no veía futuro, no soportaba más las humillaciones.Nos amenazaban con que si hablábamos nos echaban", recuerda.

Leiva vivía a dos horas del Centro de Alto Rendimiento Cerro Pelado. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana y no llegaba a su casa hasta la hora de cenar. Día tras día, humillación tras humillación, aguantaba porque el judo era su vida, su pasión desde que lo descubrió con 7 años en la escuela. Con 12, entró en el equipo junior cubano y con 17 ya estaba en el absoluto. Siendo junior se convirtió en la referencia cubana en su peso.

Y por amor a su deporte, decidió jugársela. En España ha encontrado la llave de la esperanza. Primero pasó casi tres meses en una casa de acogida en Madrid, en el barrio de San Fermín. Desde que llegó tuvo claro que quería entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Judo de Valencia, del que le habían hablado maravillas.

Sugoi Uriarte –campeón de Europa, plata mundial y diploma olímpico– y la también ex olímpica Laura Gómez, bronce europeo, se enteraron de la historia de las dos judocas por la prensa y quisieron darles una oportunidad. Les invitaron a pasar un par de días allí –su compañera se escapó a Rumanía sin avisar– y Ayumi, en Valencia, supo que aquel lugar era en el que quería comenzar su nueva vida.

Desde finales de octubre vive en un piso de acogida de La Cruz Roja en la capital del Turia y se entrena mañana y tarde en el grupo que dirigen Uriarte y Gómez. "Ayumi puede ser una competidora excepcional. Lo tiene todo para llegar lejos: ganas, coraje y corazón", dice Laura, quien sabe por lo que ha pasado porque conoce bien el sistema de entrenamiento en Cuba. Aún recuerda la primera vez que fue a entrenar allí siendo muy jovencita. "Las trataban muy mal. Los entrenadores les hacían darles masajes en los pies, limpiar los baños, les rapaban la cabeza...", recuerda.

"Ayumi puede ser una competidora excepcional, lo tiene todo para llegar lejos: ganas, coraje y corazón"

"Desde que la vimos por primera vez en el tatami, vimos que tiene mucho talento. Le falta competición porque no ha salido de Cuba. Este año aún es junior y esperamos que pueda competir mucho", dice Uriarte. "Lucharemos para que la nacionalicen o que compita como refugiada. El deporte le ayudará a integrarse y le dará oportunidades", añade Gómez.

En Valencia, Ayumi ha encontrado una segunda familia en el Centro de Alto Rendimiento. "Son muy buenos conmigo, todos me han brindado su apoyo. Entrenar con Julia (Figueroa, medallista mundial y europea en su peso) es un orgullo enorme", dice. "Salí de Cuba para esto. Volver al judo me da la vida", reconoce la cubana, que envía el dinero que puede a su madre.

Está en trámites para lograr la nacionalidad española. "De aquí no pienso irme hasta que acabe mi carrera. Mi objetivo es representar a España, darle medallas y darle todo... Y si puedo, una olímpica. Ese sería el mayor agradecimiento por lo mucho que han hecho por mí".

NdeLaR: esta entrevista fue publicada por el diario deportivo Marca, que autoriza su reproducción a 14ymedio.

