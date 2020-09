Cuba demanda a México por impago de los salarios a 28 entrenadores de la Isla

La Embajada de Cuba en México interpuso una demanda contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por el incumplimiento del pago de los salarios de 28 entrenadores de la Isla que forman parte de un convenio entre los dos países.

Desde inicios de año, los técnicos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (Inder) que trabajan en 11 disciplinas en México no reciben su sueldo. El pasado 3 de enero fueron canceladas las deudas de 2019 "y volvemos a la misma situación con la falta de abono", comentó al diario Cancha un miembro del Inder que entrena en Ciudad de México.

El técnico, que sostiene que Conade ha pedido la retirada de la demanda, asegura que la delegación china tampoco le pagan desde noviembre.

Durante la presentación del plan de desarrollo deportivo de México, Ana Gabriela Guevara, directora general de Conade señaló que entre 2013 y 2020 se destinaron 140 millones de pesos mexicanos (casi 7 millones de dólares) al pago de técnicos cubanos y chinos de acuerdo con los convenios firmados con sus naciones.

Guevara el trabajo de los entrenadores no estuvo a la altura de las expectativas descritas en el contrato. "Vamos a escoger ahora, queremos crear nuestra propia academia, nuestra propia currícula, nuestro propio material humano", explicó la exvelocista, según reseña LatinUs.

El incumplimiento de los pagos de salarios también afecta a otros cubanos que no son parte del convenio oficial, como el entrenador nacional de esgrima Juan Alexis Salazar Márquez. "Yo sólo estoy reclamando mi derecho y se enojaron. La verdad, me siento atado porque no hay quién pueda resolver mi situación, pero esto es lo que está pasando", comentó Salazar al diario local El Demócrata.

El entrenador decidió abandonar la delegación oficial de Cuba junto a su familia en junio de 2012, cuando competía en Cancún (Quintana Roo) en un Campeonato Panamericano. Poco tiempo después integró el Comité Olímpico Mexicano y comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Pero desde inicios de 2020 no recibe el pago de la Federación Mexicana de Esgrima, dependiente de Conade.

Salazar ha logrado sobrevivir impartiendo clases particulares. "De hecho solicité ayuda a los padres de algunos atletas que me depositaron dinero y si les pido la constancia del depósito me la mandan para demostrar lo que estoy diciendo", dijo el profesor de esgrima.

Conade está rara forma de decirlo: envuelta en presuntos casos de corrupción e irregularidades. En una auditoría, ordenada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se detectó un desfalco de 50,8 millones de pesos (2,4 millones de dólares) en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento en 2019.

Cuba y México mantienen convenios de colaboración desde hace décadas en ciencia, cultura, educación, economía y deporte. En 2017también firmaron un acuerdo en Salud que facilitó un contrato de 135 millones de pesos -6.2 millones de dólares- por la colaboración durante tres meses de una brigada médica cubana.

