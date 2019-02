Cuba compromete su pase a la final al perder con México por falta de bateo

(EFE).-La situación de Los leñadores de Las Tunas de Cuba en la Serie del Caribe, que se disputa en el Estadio Nacional Rod Carew de Panamá, es "compleja" al perder este jueves 3-2 con los Charros de Jalisco de México, derrota otra vez signada por la falta de bateo oportuno.

Así lo afirmó a la prensa el director del equipo cubano, Pablo Civil, una vez terminado el partido, el segundo que pierden los isleños y que ahora los deja comprometidos.

Además de Cuba tener que necesariamente buscar una victoria el sábado ante los Cardenales de Lara de Venezuela, les ayudaría que éstos le ganen a México este viernes.

Además de Cuba tener que necesariamente buscar una victoria el sábado ante los Cardenales de Lara de Venezuela, les ayudaría que éstos le ganen a México este viernes

Como ha sido la tónica, el duelo de lanzadores se llevó la mayor atención de la afición, aunque en esta ocasión el estelar cubano Alfredo Despaigne no fue el hombre ancla en la ofensiva, con un hit en cuatro viajes al plato. El mejor al bate por Cuba fue Yodanis Samón de 5-3.

Mexico abrió la pizarra en la alta de la primera entrada en las piernas de Alonzo Harris. Yunieski Larduet y Frederich Cepeda pisaron la goma en ese mismo episodio para tomar la delantera 2-1. Luego de cinco episodios sin anotar carreras, en la sexta cambiaría algo el panorama para los mexicanos.

En la sexta entrada, México reaccionaría con una anotación de Dariel Álvarez (5-1), que empataba las acciones, para mandar el partido a episodios extras y dar paso al espectáculo de picheo del 'barbas' Sergio Romo.

El ex Grandes Ligas no solo alargó el partido en dos episodios extras al terminar la novena entrada empatada a dos, sino que despachó a ocho cubanos con solvencia entre el noveno y undécimo episodios, incluyendo a Despaigne.

El exjugador de los Gigantes de San Francisco se llevó el triunfo con una labor de 2.2 episodios, no permitió imparables y ponchó a tres cubanos.

Liván Moileno, último tirador cubano, se llevó la derrota en el partido con trabajo de 1.1 episodio lanzado, un hit, una carrera y un ponche.

Esa hazaña de Los Charros mexicanos les permitió recuperar el paso en el máximo torneo del bate y la pelota rápida de la cuenca del Caribe

Mexicanos y cubanos, en el grupo A del torneo, protagonizaron el primer partido de la serie que se fue a episodios extras.

Esa hazaña de Los Charros mexicanos les permitió recuperar el paso en el máximo torneo del bate y la pelota rápida de la cuenca del Caribe, pues el lunes cayó 5-1 ante Venezuela y el miércoles encajó una humillante derrota 3-1 ante Cuba.

"Imposible ganar cuando las pequeñas cosas no salen bien, tuvimos oportunidades muchas de poder ganar, pero ya vieron que la ofensiva no hizo su trabajo, parecen que no van con un plan táctico de lo que toca hacer en ese momento", señaló Pablo Civil.

El mánager detalló que algunos de las cosas que salieron mal fueron, entre otras, corredores sorprendidos en base, situación con corredor en segunda y tercera base. "Le fuimos al primer lanzamiento y no pudimos ser capaces" de hacer algo para sacar provecho", dijo.

Civil recalcó que así es imposible ganar, pero aclaro que además de que los lanzadores hicieron su labor buscaron diferentes formas de anotar con estrategias, "poniendo emergentes, sacando jugadores a tocar bola en ocasiones, pero no salió la carrera".

el entrenador cubano reconoció que está pensando en la posibilidad de un cruce de resultados favorezca a su equipo, primero si Venezuela se hace cargo de México y salen el sábado "a ganar el partido"

Añadió que esto llevó a que los mexicanos aprovecharán el momento porque un jugador que estaba ponchado anotó tras un error del receptor, e insistió que de esa manera "se torna altamente difícil poder ganar".

Aún así, el entrenador cubano reconoció que está pensando en la posibilidad de un cruce de resultados favorezca a su equipo, primero si Venezuela se hace cargo de México y salen el sábado "a ganar el partido" ante estos últimos.

"Hay que esperar qué sucede mañana entre México y Venezuela, y esperar el sábado para entonces a ver si las cosas nos salen mejor si la ofensiva hace acto de presencia, porque realmente hemos bateado poco", indicó.

Civil reprochó el hecho de haber bateado poco y empujado pocas carreras. "Hemos sido poco productivos y por eso es que hoy estamos aquí en este momento un poco difícil que depende ya de oro equipo el pase a la final".

Civil reconoció la labor realizada por el lanzador de México, Sergio Romo, que tiene "los lanzamientos que hacen daño al jugador que está bateando, es muy inteligente"

El director de Cuba dijo en ese sentido que les había manifestado a sus jugadores que este partido era importante porque era el que posiblemente les llevaría a la final, pero las cosas no salieron. Civil recordó que les dijo: "que jugaran, que se divirtieran, que hicieran las cosas que tocaran e el momento, pero no salieron las cosas y por eso es que estamos en este momento complejo".

Civil reconoció la labor realizada por el lanzador de México, Sergio Romo, que tiene "los lanzamientos que hacen daño al jugador que está bateando, es muy inteligente, un lanzador de 90 millas, que sabe mover la pelota y el comando para dónde tirarla"

Sin embargo, reiteró que no supieron aprovechar el momento. "Pudimos haber ganado el partido en nueve episodios, no llevarlo hasta el número 11, y no fuimos capaces de hacer las cosas". "Sencillamente ahora estamos en esta situación un poco compleja porque dependemos de otros equipos", remarcó.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.