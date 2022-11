Cuba saca del equipo nacional a un entrenador tras acusarlo de "salida ilegal"

El experimentado pelotero Donal Duarte, El Lobo Mayor, fue excluido a última hora del cuerpo técnico del equipo cubano que participará en la Copa de Béisbol del Caribe 2022, en Bahamas. La Comisión Nacional lo acusó de "salida ilegal" del país, argumentó que el deportista rechazó. El pinareño señaló a la revista Pelota Cubana que "pediría su baja ante Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder)".

Duarte desmintió ese supuesto abandono, así como "una riña" en la que presuntamente participó. "Ambas cosas son completamente inciertas", subrayó el también director del conjunto Sub-23 de Pinar del Río. "Es una falta de respeto lo que me acaban de hacer".

El entrenador estaba considerado en la lista preliminar del equipo nacional, de ahí su sorpresa cuando vio que en su lugar aparecía Ricardo Eizmendiz, y que además se lo acusara de indisciplina. "Soy de los pocos que quedan en este país, yo vivo para el béisbol y mira lo que me hacen", expuso.

"De qué me valió jugar 18 años al béisbol en Cuba. ¿De qué me sirvió trabajar tan fuerte? Están alegando cosas en mi contra, realmente no lo merezco, no puedo admitirlo", lamentó Duarte.

El periodista Francys Romero calificó este hecho de "injusticia", pues Duarte "no tuvo salidas ilegales ni como jugador ni luego de su retiro".

"Esperemos que las autoridades del béisbol cubano se pronuncien públicamente sobre esta nueva injusticia. Es algo que la afición exige", publicó Swing Completo. "Para confiar en la Federación Cubana de Béisbol (FCB), hay que ser parte de su circo y pintarse de rojo la nariz", opinó.

Por su parte, la revista Pelota Cubana denunció que el pelotero no "merece ese trato". "No se puede jugar de esa forma con las figuras de este país en el ámbito del deporte", expuso el medio.

La prensa oficialista se limitó a dar a conocer la nómina cubana para la Copa del Caribe de Béisbol de Bahamas 2022, de la que destacó "tres receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y 10 lanzadores, de lo más joven y talentoso que se desempeña en la I Liga Élite".

Los convocados son los receptores Yunior Ibarra, Iván Prieto y Richel López. Como jugadores de cuadro van Guillermo Avilés, Santiago Torres, Rangel Ramos, Luis Vicente Mateo, Cristian Rodríguez y Rodoleisis Moreno, además de los jardineros Leonardo Argüelles, Héctor Labrada, Yoelkis Guibert, Yasiel González y Alexquemer Sánchez.

Por su parte los lanzadores son Ariel Zerquera, José Rodríguez, Alexander Valiente, Yunier Castillo, Pavel Hernández, Andy Vargas, Javier Mirabal, Franklin Quintana, Leodán Reyes y Yeudis Reyes.

