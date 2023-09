El ex pelotero cubano Eliécer O'Connor es asesinado a puñaladas en Santa Clara

El ex pelotero cubano Eliécer O'Connor fue asesinado este domingo de tres puñaladas en el reparto de Camacho, en Santa Clara. Según el ex masajista Jorge Luis Artiles Montiel, el fallecimiento del villaclareño fue a "consecuencia de la violencia", pero no ofreció más detalles.

Un familiar de O'Connor confirmó a 14ymedio que el asesino ya había sido detenido y descartó el robo como móvil del crimen.

O'Conor fue sepultado este lunes en la zona del cementerio de Santa Clara que se construyó durante la pandemia por el covid-19. Un lugar, según denunció Enrique García, descuidado, donde "no están bien selladas las gavetas" y prolifera un olor desagradable. "Servicios comunales por favor, si están defectuosas esas estructuras no las usen", señaló en sus redes sociales. "Es deprimente entrar a ese lugar en esos momentos de dolor. Señores, dónde está la sensibilidad".

El infielder, que participó en cinco Series Nacionales e integró el equipo de Cuba en diferentes categorías, "fue víctima de un triste hecho, resultado de la realidad que vive la Isla hoy día", publicó la revista Swing Completo. El mismo medio subrayó que "el miedo" ha invadido las calles cubanas y "los deportistas no están exentos".

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la noticia. Nelson González Sierra expuso que la violencia que se ha desatado en Cuba en los últimos cinco años "es debido a la escasez de los productos de primera necesidad, la crítica situación económica, la inflación, el hambre, la miseria, los que no pueden emigrar, pero la represión policial es la principal causa".

El Ministerio del Interior admitió en julio pasado que no se daba abasto para investigar todas las denuncias que llegaban a sus sedes judiciales. Según cifras ofrecidas en ese momento por Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, de los 2.112 fiscales que deberían estar activos en este momento, solo 1.673 (el 79%) se encuentran en funciones. De ellos, apenas el 35% está involucrado en procesos penales.

O'Conor fue parte del equipo de Cuba Sub-15 que en 1994 en Mazatlán (México) conquistó la medalla de oro, en República Dominicana la presea de plata y en Brasil el bronce.

El villaclareño fue parte de una generación de peloteros en la que estuvieron Alexander Malleta, Yoandy Garlobo, Jonder Martínez, Joan Carlos Pedroso, Michel Enríquez y Norberto González. El periodista Yuniet Avila recordó que junto a estos atletas integró al equipo cubano que logró el sexto lugar en Boston 1995 y la medalla de oro en 1996 en un certamen en Sancti Spíritus.

