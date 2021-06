"Quiero triunfar", dice Raudelis Guerra tras abandonar la delegación cubana de baloncesto en Madrid

El cubano Raudelis Guerra abandonó este domingo en España la delegación de baloncesto de la Isla, camino del torneo clasificatorio para el mundial, que se desarrollará del 1 al 4 de julio en El Salvador.

Guerra se fugó de la comitiva en el mismo Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde parte del equipo nacional hacía escala para continuar rumbo al país centroamericano, informó Play-Off Magazine.

"Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí me entiendo y los míos sí me entenderán", declaró el guantanamero al medio digital.

"Quiero salir adelante, quiero triunfar. Yo sé que el camino va a ser difícil, pero estoy listo para el reto", agregó el baloncestista de 26 años.

Hasta el momento, el Gobierno cubano no se ha pronunciado por el caso.

El torneo preclasificatorio con sede en El Salvador otorga dos plazas para la Americup 2022, el evento de más relevancia para los equipos nacionales del continente americano.

Luego del abandono de Guerra, en la cita salvadoreña participarán solo nueve baloncestistas tras el anuncio la semana pasada de que dos jugadores resultaron positivos a covid-19 y no podían ser reemplazados, por los protocolos de la competencia.

Según la prensa oficial, el elenco cubano lo integran Jasiel Rivero, que juega en la actualidad en el club Hereda San Pablo Burgos en Liga ACB de España y Karel Guzmán, recientemente campeón en Rumanía con el conjunto U Banca Transilvania Cluj Napoca, además de Lisván Valdés, Yoel Cubillas, Osmel Oliva, Yoanki Mencía, Pedro Bombino, Neysser Coutín y el juvenil Marcos Chacón.

En el torneo clasificatorio Cuba se enfrentará en su grupo a los anfitriones salvadoreños, Costa Rica y Bahamas, "este último el rival más complicado", informó la Agencia Cubana de Noticias.

El de Guerra se suma a otros casos de deserciones de atletas y colaboradores cubanos que se dieron en el último mes. Lázaro Blanco, lanzador del equipo nacional que participó en el Preolímpico de Béisbol de las Américas que se celebró en Florida, decidió quedarse en Miami el pasado 4 de junio y no regresar a Saltillo, México, donde tenía un contrato con un equipo local.

"Lo importante es que me siento bien por la decisión que he tomado, una vida nueva que voy a iniciar en estos momentos, estoy muy contento de estar aquí", declaró Blanco poco después de conocerse su decisión.

Días antes, César Prieto, una de las promesas de la disciplina, había dejado a sus compañeros apenas horas después del aterrizaje en Florida. A los pocos días, Jorge Sile Figueroa, psicólogo de la selección de béisbol, también decidió abandonar la delegación y quedarse en el país norteamericano.

