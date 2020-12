Simultáneas de ajedrez en Miami y Cuba por dos causas antagónicas

Aprovechando el éxito mundial cosechado por la serie de Netflix Gambito de dama, y con el objetivo de recaudar fondos para el Movimiento San Isidro (MSI), el grupo opositor Somos+ organiza este sábado en Miami unas partidas simultáneas de ajedrez con Lázaro Bruzón, Holden Hernández y Marcel Martínez.

Los tres ajedrecistas internacionales cubanos se enfrentarán a un público aficionado, cada uno frente a diez tableros, en una finca con aforo para unas 250 personas.

"Estoy consciente de lo que hacen estos artistas, me identifico con su causa, son jóvenes que luchan por un cambio de cosas que hacen falta en Cuba", declaró a la agencia EFE Bruzón al aterrizar en Miami.

Como novedad, se romperá la regla de salir con piezas blancas y otorgarán el privilegio del primer movimiento a las negras, en un gesto simbólico contra el racismo, según la convocatoria.

Según detalló a la prensa el cubano, dejó atrás su país porque "el ajedrez sin internet no funciona y en Cuba no tenía internet, me sentía frustrado"

Para Bruzón, que vive desde hace dos años y medio en San Luis, Misuri, salir con piezas negras "complica un poco el aspecto técnico, pero por el mensaje contestatario y de rebeldía que lleva me parece correcto y acorde con la idea de la simultánea".

Considerado uno de los dos mejores ajedrecistas cubanos, junto con Leinier Domínguez, Bruzón no viene del mundo del activismo, pero ha llegado a él paulatinamente. En julio pasado, la Federación Internacional de Ajedrez informaba de que el Gran Maestro pasaría a jugar bajo la bandera de Estados Unidos, "tras dos años de desencuentros" con la Federación cubana.

Actualmente, Bruzón entrena en la Webster University, de San Luis, con Susan Polgár, una de las tres hermanas húngaras que él considera "las mejores del mundo". Según detalló a la prensa el cubano, dejó atrás su país porque "el ajedrez sin internet no funciona y en Cuba no tenía internet, me sentía frustrado". "Me pasé un año pensándolo", dijo, y explicó que fue tiempo después que se interesó "mucho más en temas cubanos de política" y comenzó a "exigir derechos y a ayudar en buenas causas".

La simultánea, a la que ha sido invitado el club de ajedrez de Miami "Bobby Fischer", lleva el nombre de Félix Sicre, en honor al primer campeón no oficial de ajedrez cubano en 1860, según la organización.

En un video en Facebook, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, habló también del ajedrecista José María Sicre, esclavo liberado por Félix Sicre, quien aprendió de su amo y llegó a jugar las piezas negras en una partida con el genio estadounidense Paul Morphy.

Eliécer Ávila, líder de Somos+ e impulsor de la iniciativa, dijo a la agencia española que el objetivo principal no es la competición, sino "un show" que sirva como apoyo económico y moral a los opositores de San Isidro

Eliécer Ávila, líder de Somos+ e impulsor de la iniciativa, dijo a la agencia española que el objetivo principal no es la competición, sino "un show" que sirva como apoyo económico y moral a los opositores de San Isidro.

"Una donación mínima de 10 dólares servirá para participar en el evento. Los que quieran jugar con los maestros harán una donación más generosa", detalló.

Todo surge de la "vocación de Somos + de cooperar con las ideas pacíficas. Cuando vimos la campaña (de descrédito del Gobierno cubano) a los de San Isidro, basada en que están financiados por la CIA, pensamos en que había que hacer algo", refirió.

El disidente, que vive desde hace dos años en EE UU, confiesa a EFE que se le ocurrió la idea viendo Gambito de dama, que en Cuba también ha cosechado buena audiencia gracias al paquete.

Mientras tanto y no parece casualidad, en la Isla el oficialismo también ha organizado unas simultáneas este sábado "en todo el país", según informa la prensa oficial. En este caso no hacen referencia a la serie de Netflix sino a Fidel Castro, como "impulsor del ajedrez en Cuba".

"Concebida en saludo al aniversario 62 de la Revolución, fragua de la masificación de esa disciplina", dice Granma, la jornada comenzará en La Mariposa de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, en La Habana.

________________________