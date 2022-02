Una periodista oficial ve "desfasado" sancionar a peloteros cubanos por hablar con medios 'no acreditados'

"En pleno siglo XXI, donde las tecnologías e Internet imponen nuevos modos de comunicación y relaciones entre los seres humanos, suena desfasada una sanción a peloteros por relacionarse con medios 'no acreditados'", escribe en el diario Escambray la periodista Elsa Ramos, varias veces premio nacional Juan Gualberto Gómez.

La redactora, especializada en temas deportivos, aborda en un tema que abre la página web del diario oficialista la reciente sanción a los peloteros Andrés Hernández, de Industriales, y Alexis Varona Núñez, de Sancti Spíritus. Ambos fueron penalizados con cinco partidos de suspensión por la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba por enviar una felicitación a través de Facebook al medio independiente Por la Goma, que alcanzaba los 27.000 seguidores en esos días.

Ramos se sirve de una entrevista al jugador Frederich Cepeda Cruz para hacer un híbrido con un artículo de opinión. La periodista es contundente y señala que con estas actitudes las autoridades deportivas se sitúan fuera de la realidad de la comunicaciòn del siglo XXI.

"Nada ganamos con fabricar arengas simuladoras y hasta patrioteras que luego se 'desmerengan' cuando uno de sus oradores que jura y perjura lealtad a su deporte se suma al éxodo"

"Para mí, que no creo que el tamaño de la falta justifique sanción alguna, lo de menos es si fueron cinco o tres los juegos suspendidos", expone. "Nada ganamos con fabricar arengas simuladoras y hasta patrioteras que luego se 'desmerengan' cuando uno de sus oradores que jura y perjura lealtad a su deporte se suma al éxodo y el daño es irreparable".

Cepeda Cruz cuenta a la periodista que teme hablar con la prensa desde que sus colegas fueron sancionados. "En el mundo que estamos viviendo hoy se cogen entrevistas de diferentes lugares, hay periodistas que escriben para un periódico o un medio cubano y mañana ya no lo hacen o lo hacen para dos medios; ese no es asunto mío, cada cual hace de su vida lo que quiere, son personas que además de ser periodistas han creado una amistad con uno como figura pública", defiende, y pone como ejemplo a Michel Contreras, a quien conoció cuando trabajaba en Cubadebate y actualmente está en Cibercuba.

El pelotero expresa que es consciente de que el reglamento del béisbol cubano indica que solo se puede hablar con los medios oficiales, pero insiste en que los jugadores no saben para quién trabaja el reportero con el que hablan a ciencia cierta, lo que lleva a la incertidumbre especialmente ahora, tras la sanción aplicada a Hernández y Varona.

Cepeda Cruz defiende sus convicciones y su compromiso con Cuba pero se muestra molesto por las limitaciones que le imponen. "No estoy de acuerdo con eso de que no pueda tener libertad de hablar con una persona sin poder defenderme porque tengo cultura para hacerlo. Soy figura pública y cuando se acabe la Serie Nacional, ¿qué hago? ¿Me escondo en mi casa? Simplemente le puedo decir sí o no a ellos, pero puedo decirte sí o no, a ti también, Elsa", expone.

"No estoy de acuerdo con eso de que no pueda tener libertad de hablar con una persona sin poder defenderme porque tengo cultura para hacerlo"

"Concuerdo y me preocupo, tanto como él, a pesar de que represento a un medio acreditado para la Serie Nacional y que, hasta ahora, el Reglamento no restringe", señala Ramos. La periodista considera importante un reglamento que dé unas pautas para el juego, como existe en cualquier lugar del mundo, pero expresa su estupor porque se estén viendo penosos espectáculos en el terreno de juego (incluídas riñas y golpes) y la Comisión se centre en lo que hablen los peloteros con periodistas.

Ramos cuenta que está abierto el diálogo para ampliar a los medios no oficiales su acreditación para la Serie Nacional y dedica un par de párrafos a defender al sistema, que, considera, somete "la suerte de la nación a debate popular a cada rato". En su opinión, hay parte de esa prensa independiente (a la que no cita expresamente) que va a atacar a la pelota nacional pase lo que pase pero "ninguna prohibición va a impedir que quienes denigran al béisbol cubano sigan viendo solo sus manchas".

Todo ello después de haber escrito: "No puede crearse esta especie de coacción o cortina de humo que coarte lo más puro del béisbol y que, me consta, hace mella en las relaciones de la prensa con sus fuentes, medios resistentes ante el miedo de ser sancionados, como explicó Cepeda".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.