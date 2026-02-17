Alexander Vargas: “Vamos al Clásico Mundial a competir, no a participar”

Alexander Vargas tuvo un paso por los Yankeesy hoy es parte de los Rojos de Cincinnati

"Tengo casi ocho años que no voy a Cuba y añoro convertirme en una inspiración para el país", señala

Matanzas/Durante los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York, y en lo que fue el preámbulo de la temporada 2025 para la franquicia más ganadora del béisbol de las Grandes Ligas norteamericanas, un muchacho cubano sacude bolas a fuerza de batazos superando una y otra vez las 100 millas por hora en la velocidad de salida de sus conexiones.

El nombre de Alexander Vargas aparece con frecuencia en titulares de periódicos y televisión. Aaron Boone, mánager de los bombarderos del Bronx, declara: “Cada vez que ha venido (al bate), y le hemos traído muchas veces, ha hecho un trabajo estupendo. Su talento salta a la vista”. No es para menos. El jugador de cuadro de 24 años logró un promedio de .571 tras 15 turnos en ese spring training, a lo que sumó cinco extrabases, entre ellos tres jonrones, con siete carreras impulsadas. Y, por si fuera poco, en unos 40 innings repartidos en segunda, tercera y campo corto no cometió errores a la defensiva.

Posteriormente, el matancero se incorporó a las Ligas Menores, hasta que, a mitad de campaña, fue cambiado a los Rojos de Cincinnati. Un año después de aquella primavera encendida, el inicio de campaña de Alexander será en un contexto diferente, aunque no con menos presión, dado que llevará la camisa de Cuba en el Clásico Mundial, y más personas en su país estarán pendientes de él.

Pregunta.- ¿Cómo recuerdas ese spring training de 2025?

Respuesta.- Me preparé tan bien que nada me podía salir mal. Cada mañana entrenaba la defensa, hacía gimnasio y bateaba en la máquina. Por la tarde hacía trabajo extra y volvía a batear. Fue un resultado superbueno. Creo que nadie lo esperaba. El equipo me iba indicando en qué trabajar, y me enfoqué en mejorar lo que me señalaron.

P.- ¿Una invitación al spring training es una oportunidad de ser parte del equipo de Grandes Ligas en caso de tener buen rendimiento o una ventana que se le da al pelotero para que vea de cerca el alto nivel?

R.- Muchos son invitados porque quieren ver cómo funcionan allí, otros son prioridad de la franquicia, pero creo que el sentido de eso es que veas cómo actúan los Grandes Ligas y ganes experiencia. En ese momento, la temporada apenas empieza y a los más jóvenes nos toca trabajar mucho.

P.- ¿Qué jugador de los Yankees te impresionó más en ese entrenamiento de primavera?

R.- La verdad me impresionaron todos, porque tienen una gran rutina de trabajo y son incondicionales como peloteros y como seres humanos. Me impactó ver personas tan exitosas y a la vez tan humildes. El dominicano Jasson Domínguez, que es mi amigo en lo personal, estuvo muy cercano a mí. Aaron Judge me regaló unas gafas. Jazz Chisholm me regaló spikes y hablé mucho con Cody Bellinger. Todos ellos me aportaron un poco de su conocimiento.

P.- ¿Es verdad que también te has pulido con peloteros que fueron estrellas en la Serie Nacional de Cuba?

R.- Llevo casi dos años de trabajo con el pinareño Yobal Dueñas. Lo conocí en persona en Tampa gracias a Antonio Pacheco. También me preparo con el ex receptor villaclareño Ángel López.

De cara al período de firmas internacionales de 2018, MLB Pipeline clasificó a Alexander Vargas como el onceavo mejor prospecto

De cara al período de firmas internacionales de 2018, MLB Pipeline clasificó a Alexander Vargas como el onceavo mejor prospecto. Ese año, los Yankees de Nueva York lo firmaron con un bono de 2.5 millones de dólares. El jugador oriundo del municipio Pedro Betancourt, en Matanzas, había llegado a República Dominicana con apenas 16 años. Más tarde, Vargas reapareció en las listas de MLB Pipeline, quienes por tres años consecutivos lo ubicaron en el top 30 de mejores prospectos de la organización, con el vigésimo puesto en 2020, el decimotercero en 2021 y el decimoséptimo en 2022. El máximo nivel alcanzado por Alexander en Liga Menores ha sido Doble-A. Hasta ahora, sus mejores estadísticas vienen del robo de bases, con 116 estafas tras seis campañas en Ligas Menores, para un 71.6% de efectividad.

P.- ¿Cómo asumiste ese tiempo en República Dominicana en busca de una firma en el sistema MLB?

R.- Al principio es difícil, pero luego uno se va adaptando y aprendiendo cómo se entrena allá. Llegué a República Dominicana en 2017. Mi papá me acompañó los primeros 15 días y después regresó a Cuba. Cada mañana, despertaba bien temprano, desayunaba, iba directo para el estadio y regresaba a eso de las 5 o 6 de la tarde. Es una etapa en la que se necesita mucha fortaleza mental.

P.- ¿Qué significó para ti recibir un bono de 2.5 millones de los Yankees?

R.- Ese fue el primer paso en mi carrera profesional. Fue una de las cosas más bonitas que viví en República Dominicana. Lo primero que hicimos con ese dinero fue comprar muchos regalos a los niños del barrio donde me quedaba allá. Ni yo ni mi familia esperábamos eso. Eso vino gracias al trabajo diario.

P.- Eres un pelotero que ha aparecido en varios rankings de mejores prospectos. Verte entre los 20 mejores de los Yankees, según MLB Pipeline, ¿qué impacto causaba en ti?

R.- Creo que el principal error sería no creerte ese ranking que te han puesto. Luego ves lo que sucede contigo después de aparecer en esas listas. Las personas te felicitan y te dicen que lo estás haciendo bien. Es algo difícil de lograr, más en esa organización. También es una responsabilidad mayor porque te exigen mucho más y tienes que sobresalir por encima de todos.

P.- ¿Alguna vez has estado en desacuerdo con determinadas proyecciones que han hecho los especialistas sobre tu futuro?

R.- Creo que no. Los que verdaderamente saben son ellos. Nosotros los peloteros nos encargamos de desarrollarnos lo más que podamos, y tratamos de jugar fuerte. No podemos estar pensando si dicen esto o lo otro, tenemos que simplemente seguir entrenando. Ese tipo de cosas son una motivación.

P.- A mediados de la temporada 2025, te sorprende un cambio a Rojos de Cincinnati ¿Nos cuentas sobre la acogida que te ha dado tu nueva organización?

R.- Es un cambio un poco complicado al comienzo porque fueron muchos años en los Yankees y uno crea amistades dentro del equipo. Pero en el béisbol uno tiene que controlar lo que puede ser controlado, y lo que está en mis manos es seguir dando lo mejor de mí. La franquicia de los Rojos me ha acogido como un familiar más, me han tratado muy bien y me han dicho las cosas como son. Uno de los temas que han tocado conmigo es el de los jonrones. Yo ya tengo la fuerza para darlos, pero me han dicho que no salga a buscarlos, sino que salga a pegarle duro a la bola, y que la dirija a todas las áreas del terreno. En 2026, debo empezar en clase Doble-A. Ellos me dijeron que hay muchas oportunidades para mí.

La plantilla de Cuba para el Clásico Mundial 2026 cuenta con tres shortstop naturales como Erisbel Arruebarrena, Alexander Vargas y Yiddi Cappe. En el caso de Arruebarrena, su puntal para ser regular es la experiencia en varios eventos internacionales. Del otro lado, Vargas y Cappe aportan juventud, frescura y explosividad en bases. Todavía está por verse cuál variable se despejará en esta ecuación, pero si Alexander llegara a ser protagonista, no cabe duda que su carrera se verá revalorizada.

P.- ¿Hiciste Equipo Cuba en categorías inferiores?

R.- Hice Equipo Cuba en la categoría 9-10 años. Fui a un torneo en Venezuela. Era mi primer viaje al extranjero siendo niño y mi primera vez separándome de mi familia por 14 días en otro país. Era bonito, pero un poco chocante. Allí coincidí con Andrys Pérez, con quien volveré a jugar en este Clásico Mundial. No pude hacer el Cuba en la categoría 11-12 años, quizás había otros mejores que yo en ese momento. Siempre tomo las decisiones de las personas como impulso para mejorar.

P-. ¿Qué motivaciones tiene Alexander Vargas para jugar con Cuba el Clásico Mundial 2026?

R-. Primeramente, mi familia y mi barrio La Rosita. Quiero poner un antes y un después y ser una figura que los niños en Cuba puedan seguir. Tengo casi ocho años que no voy a Cuba y estando acá fuera uno añora el poder convertirse en una inspiración para su país.

P.- ¿Algún pelotero en especial de este Cuba con el que te gustaría compartir?

R.- Alexei Ramírez. Quisiera acercarme a él, saber cómo es como persona, que me dé consejos y que me ayude.

P.- ¿Cómo surgió el acercamiento con la dirección de Cuba?

R.- Meses atrás me contactaron de la Comisión Nacional. El coach de banca Noelvis González fue el que se acercó en un principio. Él tiene mucha comunicación con el mánager Germán Mesa y ambos me han dejado claro el rol que esperan de mí. Vi el interés de ellos en que yo participara, y eso se unió a mi deseo de pertenecer a algo importante. Quisiera que la gente recuerde este proyecto como algo que empezó chiquito y terminó grande.

P.- ¿La dirección te ha transmitido lo que espera de ti en el Clásico desde el punto de vista deportivo?

R.- Ellos han depositado confianza en mí y en muchos peloteros que están en Estados Unidos. Creo que tenemos muchas cosas buenas para brindar y mucho espectáculo por dar. Vamos a competir, no a participar. Lo importante es que estemos unidos.