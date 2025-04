Alfonso Urquiola dice que al béisbol cubano le falta disciplina y una liga S-23 para evitar fugas

A Alfonso Urquiola no le agrada la Liga Élite.

La Habana/El béisbol cubano “necesita de disciplina, entrega y, sobre todo, respeto por la bandera y por el pueblo”, dice el mánager Alfonso Urquiola, que ha sido mencionado como una opción para dirigir al equipo nacional en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en marzo de 2026. “Si en un momento determinado me llaman para dirigir, lo haría con la misma responsabilidad con que siempre lo he hecho”, afirmó a Tele Rebelde.

Urquiola asegura que dirigir a Cuba es “una misión sagrada, una misión que va más allá de cualquier otra cosa”. A sus 71 años, 30 de ellos como entrenador, acumula tres Series Nacionales (1997-98, 2010-11 y 2013-14). Al frente del equipo de la Isla ganó medallas de oro en el Campeonato del Mundo (Italia 1998) y en los Panamericanos de Winnipeg (1999), además de la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico (2015). También dirigió el equipo en el partido contra los Orioles de Baltimore (1999).

El Clásico Mundial de Béisbol que comenzará en menos de un año se jugará en San Juan, Puerto Rico; Houston, Texas y Miami, en Estados Unidos, además de Tokio, Japón. La posible fuga de peloteros en esas locaciones es un riesgo al que se enfrenta Urquiola, en un contexto de constantes deserciones de los peloteros cubanos.

El otrora estelar segunda base denunció en 2015 “la corrupción y las inmoralidades” que existen en la pelota en la Isla, al afirmar que prevalecía la complicidad, por omisión consciente, de muchos funcionarios, periodistas, mánagers de equipos y comentaristas deportivos. Ahora menciona que “es normal” tener diferencias de opinión.

Urquiola comenta que se le ha encasillado como una persona que “no se deja mandar por nadie”; sin embargo, aclara que “eso no es cierto”. Se considera “una persona democrática, siempre he colegiado las decisiones con los otros. Pero si soy el responsable, tengo que tener el criterio de tomar las decisiones finales. Eso es lo que he hecho siempre”.

Alfonso Urquiola está dispuesto a dirigir al equipo nacional. / Captura/Evyan Guerra Barallobre

Urquiola también lamentó las fugas de peloteros. Este martes se registró en México el abandonó de Rafael Viñales y Denis Peña, a ellos se suman las de varios talentos que buscan en República Dominicana una oportunidad en escuelas ligadas a clubes de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Este martes el periodista Francys Romero confirmó la salida de Noangelot Rivero, un integrante de la Sub-15 que será elegible para firmar en enero del siguiente año. “De ese equipo de 20 jugadores ya 12 han dejado el país”, subrayó el comunicador.

El mánager atribuye a la falta de actividad de los jóvenes como uno de los detonantes de las salidas. “Los muchachos están sin hacer nada y les da por pensar: ‘Si yo no juego pelota aquí me voy’. Se van a aventurar porque no creas que ahí todo el mundo (triunfa). Ahí han destruido a una pila de peloteros con talento, porque aquello es una mafia. Entonces a los muchachos los embullan y mira cuantos hay que han virado”.

De ahí que para él sería importante fomentar una Liga sub-23, “para mí tiene más objetivo desde el punto de vista técnico y de proyección del futuro. Esos muchachos si no hacen equipo en la Serie Nacional no juegan más hasta el otro año”.

Urquiola, además, cuestionó la efectividad de la Liga Élite. “No cumple muchos objetivos por la situación en la que está el país en este momento. También hay jugadores con 40 años y con treinta y pico. Si la mantienen no estoy en contra de eso”.