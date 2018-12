El ardiente cuarto lugar

Con los frentes fríos, en vez de helarse, algunos estadios se han calentado más aún, pues, a pesar de que la tabla tiene los extremos rotos, en el medio hay una lucha que se ha vuelto más reñida tras la antepenúltima subserie.

Los Leñadores (33-21), aunque perdieron 2-1 el cotejo particular con Villa Clara, aseguraron ya su boleto a los play off. Ahora deben conservar el primer lugar en la tabla de posiciones para ser primeros en pedir refuerzos y poder empezar la semifinal en su territorio.

"Ya era el año", comentan los aficionados tuneros, jubilosos por la temporada que ha tenido su equipo. No solo nadie se asombra de este paso aplastante de los muchachos de Pablo Civil, sino que muchísimos ya los ven, sin mayores dificultades, coronados con un oro tan inédito como la plata de la Serie anterior.

La dirección está pensando ya en los dos serpentineros que debe pedir en la última ronda de refuerzos y en el tercera base, sustituto del castigado Yordanis Alarcón

Ellos, por su parte, se concentran ya en la próxima fase, para la que han recuperado al receptor y capitán Yosvany Alarcón y posiblemente enriquezcan el staff de lanzadores con Alejandro Meneses, pero la dirección está pensando ya en los dos serpentineros que debe pedir en la última ronda de refuerzos y en el tercera base, sustituto del castigado Yordanis Alarcón, que todos esperan que vuelva a ser Yunior Paumier.

Hay otras variantes para Pablo Civil en cuanto a la antesala, como solicitar un short stop y poner a Alexander Ayala en tercera, o pedir un camarero y mover a Jorge Alomá y a Ayala. De cualquier modo, lo que parece indudable es que varios jugadores de la escuadra deberían tomarse un descanso ahora para estar listos cuando empiecen los play off.

En segundo lugar, con 29 y 25, a 4 puntos, van los Azucareros, que acaban de vencer dos veces a los arrolladores tuneros y aventajan a Sancti Spíritus por 1,5 juegos. Es difícil que a estas alturas se caigan del cuarteto, pero tampoco, con lo apretado del momento, pueden creerse atornillados allí.

Los Gallos (27-26), por supuesto, tampoco se creen asegurados, aun en tercer lugar, pues solo sacan medio punto a sus más cercanos perseguidores, los Tigres. Sus caídas ante Industriales, con cuatro fracasos seguidos antes, los ponen en serio peligro. Para colmo, ahora tienen que enfrentarse a los embullados felinos de Roger Machado nada menos que en su casa.

Muy enérgicos van, después de barrer con Holguín en el Calixto, estos avileños (27-27), a seis pasos de los punteros, pero con Industriales pisándoles los talones

Muy enérgicos van, después de barrer con Holguín en el Calixto, estos avileños (27-27), a seis pasos de los punteros, pero con Industriales pisándoles los talones. Si bien no han estado como prometían al inicio —tras el fiasco del año pasado—, son un gran conjunto y se hallan en buena forma ahora mismo.

Ellos y los otros gatos grandes han sido los más ganadores en los últimos partidos. Los Leones (25-28) han triunfado en ocho de sus diez juegos recientes y persiguen a Ciego de Ávila a punto y medio, sin fijarse en las bajas técnicas y médicas de estas semanas. Si antes parecían rendidos, ahora su afición, enardecida de nuevo, los cree capaces de la dura hazaña.

Ellos mismos también lo creen, reinventados por el espíritu guerrero de Rey Vicente Anglada. Tras el descanso por el juego contra los Gallos, suspendido por lluvia y que se efectuará el martes 25 de diciembre, han de encontrar dispuestos a los lanzadores Erlys Casanova, Frank Luis Medina y Frank Montieth.

Al fondo, Holguín (20-34), a 13 puntos de Las Tunas. Aunque luchó con furia, cometió muchos errores y fue barrido dos veces seguidas, incluso en su propio terreno. Así, lo lógico es que comience a pensar ya en la próxima Serie y ahora se dedique a hacer todo el daño posible.

Termina el año y sigue resultando asombroso que en las vitrinas del béisbol nacional haya cada vez menos trofeos

Las próximas subseries serán, desde el lunes, en el Mella, Industriales-Las Tunas; en el Cepero, Sancti Spíritus-Ciego de Ávila, y, en el Sandino, Holguín-Villa Clara.

Termina el año y sigue resultando asombroso que en las vitrinas del béisbol nacional haya cada vez menos trofeos. En 2018 solo se obtuvo un bronce en el panamericano Sub 12 y una pálida plata en los Juegos de Barranquilla. En el Sub 15, Cuba quedó en quinto lugar. En la Serie del Caribe, los Alazanes volvieron a caer en semifinales. En el Sub 18, no se pudo ni pasar a la superronda de seis en el Panamericano y Cuba no estará en la próxima Copa del Mundo.

Y 2019 viene difícil, con dos retos mayúsculos: subir al podio en los Panamericanos de Lima y clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. El pesimismo es natural.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.