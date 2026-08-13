Los voleibolistas cubanos Noslen Díaz y Jorge Alayo, fichados por el Sporting de Lisboa

Los dos atletas habían pedido la baja del deporte oficial por el impago de más de 100.000 dólares ganados en circuitos internacionales

Matanzas/En el verano de 2024, ilusionaron a toda Cuba al llegar a octavos de final en el voleibol de playa de los Juegos Olímpicos París 2024. En el verano de 2026, el club portugués Sporting de Lisboa los presenta como flamantes fichajes para su equipo de voleibol de sala. Con contrato de un año, y como nos confirma una fuente, totalmente independientes de la Federación Cubana de Voleibol. Esa es, en resumen, la historia de Noslen Díaz y Jorge Alayo, quienes parecen estar atados por un mismo destino deportivo, no importa si es sobre arena o sobre un tabloncillo.

Pero ¿qué pasó entre 2024 y 2026? Díaz y Alayo, contrario a lo ocurrido con otras parejas cubanas de altas perspectivas en el volley de playa, recibieron mayores oportunidades de competir en el extranjero. Jugaron en importantes circuitos, obtuvieron más de un podio, alcanzaron el noveno lugar en el Campeonato Mundial Adelaida (Australia) 2025 y llegaron a ubicarse en el Top 10 del ranking mundial. Sin embargo, el aparato deportivo estatal cubano carecía de mecanismos para hacerles llegar el dinero ganado con sus méritos deportivos.

Según había reportado la página de Facebook CubanSp1ke, especializada en voleibol cubano, la deuda ascendía a 107.000 dólares, y habría sido la principal razón por la que ambos atletas ya habían solicitado baja del deporte cubano en febrero de este año.

“Estamos en un país nuevo, y si hubiera venido solo, el aspecto emocional podría haber tenido más peso. Con Noslen aquí, es más fácil”

En sus declaraciones a la web oficial del Sporting de Lisboa, el villaclareño y el artemiseño ratificaron una hermandad construida entre remates, bloqueos y recibos. Jorge Alayo manifestó: “Estamos en un país nuevo, y si hubiera venido solo, el aspecto emocional podría haber tenido más peso. Con Noslen aquí, es más fácil”. Por su parte, Noslen Díaz expresó: “Seguimos juntos en esta nueva etapa de nuestras vidas, y eso es fundamental. Cada uno de nosotros tiene un apoyo con el que contar”.

Por su capacidad para definir y arte para propinar bloqueos, Jorge Alayo, de 25 años y más de 1,90 metros, será adaptado a la posición de opuesto. Mientras tanto, Noslen Díaz, de 23 años y 2,07 metros, asumirá como auxiliar buscando dar al equipo un equilibrio ofensivo y defensivo.

"Nuestro programa es muy atractivo a nivel nacional e internacional, y esta fue una oportunidad con dos extraordinarios y muy jóvenes jugadores de voleibol de playa que querían dar el salto al voleibol de pista"

Joao Fidalgo, coordinador del programa de voleibol del Sporting, explicó las recientes adquisiciones: “Estos fichajes son algo diferentes a los habituales, y lo reconocemos, pero también estamos atentos a todas las posibilidades que nos ofrece el mercado. Nuestro programa es muy atractivo a nivel nacional e internacional, y esta fue una oportunidad con dos extraordinarios y muy jóvenes jugadores de voleibol de playa que querían dar el salto al voleibol de pista. Al enterarnos de esto, el Sporting buscó rápidamente comprender las condiciones para que esto fuera posible. Analizamos en detalle el tipo de transición para cada uno de ellos y estamos muy ilusionados con la llegada de ambos. Creemos firmemente que esta trayectoria será lo mejor para ambas partes.”

A lo largo de su historia, Sporting de Lisboa se ha consolidado como una de las instituciones deportivas más importantes de Portugal. Su equipo de voleibol es el actual campeón nacional y sus equipos de fútbol y balonmano, por solo citar un par de ejemplos, también son de altísimo nivel.