Las autoridades niegan la entrada a Cuba al futbolista Maikel Chang

El Gobierno cubano negó este jueves la entrada al país a Maikel Chang, una de las figuras más reconocidas internacionalmente del fútbol nacional, según denunció el atleta en sus redes sociales.

"Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba. Cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba. Hoy dejo de ser cubano. Mamita fuerza, fuerza, el dolor que tengo en mi pecho ahora mismo no es nada comparado al que debes de tener tú. Solo te pido fuerzas", escribió este jueves Chang en Facebook.

Chang llegó al hotel donde se hospedaba el equipo cubano de visita en Canadá y después de comer escapó por las escaleras de incendios junto a dos de sus compañeros

Antes de salir de la Isla, el atleta jugó para los clubes locales Industriales y Ciudad de La Habana. El 10 de octubre de 2012, Chang llegó al hotel donde se hospedaba el equipo cubano de visita en Canadá y después de comer escapó por las escaleras de incendios junto a dos de sus compañeros, a partir de ese momento fue considerado "desertor" por las autoridades cubanas.

"Ya uno se había escapado y yo les dije a mis compañeros que si esperábamos más corríamos el riesgo de que nos quitaran los pasaportes y apareciera la Seguridad [del Estado], así que nos fuimos", contó en una entrevista posteriormente.

Poco después se refugió en Estados Unidos, donde no tenía familia. Más tarde se unió al Charleston Battery en 2013 y se trasladó al Real Monarchs de la United Soccer League (USL) para la temporada 2018.

"Chang tuvo que cumplir una sanción de ocho años sin poder regresar, pero desde hace meses empezó a preparar el viaje" a la Isla, comentó a 14ymedio el periodista deportivo, Daguito Valdés. El atleta consultó sobre su caso a la embajada cubana en EE UU y un funcionario le habría confirmado el fin de la penalización de entrada, apunta el presentador del programa Hablo fútbol.

"Llegaba hoy a Cuba pero desde la siete de la mañana mandó un mensaje por WhatsApp para decir que no lo habían dejado entrar, parece que ni siquiera lo dejaron subir al avión porque su vuelo aterrizaba a las 11 de la mañana", detalla. "Lo teníamos todo preparado para filmar su llegada y el encuentro con su mamá", explica.

El propio club Real Salt Lake, en el que juega Chang, "le había pedido que filmara su entrada a Cuba", cuenta Valdés, quien opina que "el hecho de que por quedarse fuera del país lo hayan sancionado es una injusticia, pero si encima de eso las autoridades no cumplen sus propias reglas de los ocho años sin poder entrar, es más injusto aún".

"Este año anotó 15 goles, a los que añadió 7 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador en la era moderna de la USL en llegar a 50 asistencias, además de crear 76 ocasiones de gol para su equipo", explica el blog Futboldecuba, que le concedió el balón de oro del año.

"Chang fue vital para que su equipo el Real Monarchs obtuviese no sólo su primer triunfo en Play Off sino también para que levantara su primer Título en la USL. Actuación que le valió para cerrar su contrato con el Real Salt Lake", agrega.

