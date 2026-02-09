Bad Bunny convierte el descanso del Super Bowl en una oda de orgullo latino

Bad Bunny durante su actuación este domingo en el descanso del principal evento deportivo de EE UU.

California/"¡Qué rico es ser latino!". Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó este domingo el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

El 'conejo malo' abría el escenario del evento deportivo más visto de EE UU con el éxito Tití me preguntó, vestido con un traje blanco que simulaba una equipación de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Acto seguido comenzó a sonar Yo Perreo Sola, una canción que dedicó a las mujeres que quieren salir a la pista de baile tranquilas, sin que nadie las moleste. El tema se convirtió en un himno contra el acoso de su álbum 2020 Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, publicado durante la pandemia.

Una actuación de Bad Bunny no sería una actuación sin la famosa casita, una réplica de una vivienda típica de cemento en Puerto Rico, integrada a los montajes de sus conciertos y en donde aguardaba una de las mayores sorpresas del espectáculo.

Y es que el artista prometió una gran fiesta y lo hizo. También dijo que habría muchos invitados y los hubo. Fueron innumerables: desde Cardi B, pasando por la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, hasta llegar a la Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

"Buenas tardes California, mi nombre Benito Antonio Martínez Ocasio", se presentaba así Bad Bunny. "Si hoy estoy aquí es porque nunca deje de creer en mi y tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas", continuó diciendo mientras comenzaban a sonar los acordes de Mónaco.

Entremedias, una boda entre una persona migrante y un estadounidense, un símbolo de la diversidad de Estados Unidos y uno de los momentos de protesta silenciosa que no pasaron desapercibidos. Bad Bunny cae sobre el interior de la casita y se va mientras resuenan los ecos de Gasolina de Daddy Yankee.

La expectativa de ver al reggaetonero puertorriqueño se transformó en asombro cuando, en su lugar, irrumpió por sorpresa la estrella estadounidense Lady Gaga. Ataviada con un impecable traje azul y escoltada por una orquesta tropical, la cantante tomó el control del espectáculo para cantar Die With a Smile, junto a una banda de salsa.

La artista se despidió de los focos justo antes del inicio de Baile Inolvidable, el momento cumbre del espectáculo.

El estadio Levi's de Santa Clara estalló en júbilo cuando sonaron los primeros acordes de NUEVAYoL, escena en la que Bad Bunny reapareció para entregarle simbólicamente un premio Grammy a un niño que sintonizaba la televisión junto a su padre.

Del escenario de la plantación de bananos, sentado en una de las sillas similares a la de la cubierta del álbum Debí tirar más fotos, el cantante Ricky Martin hacía presencia para cantar el reivindicativo Lo que le pasó a Hawai.

A pesar de ser políticamente correcta, la actuación estuvo cargada de mensajes, como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al 'conejo malo' mientras sujetaba una bandera de su país y cantaba 'el Apagón'.

No podía faltar el sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción y que Bad Bunny ha utilizado como símbolo autóctono de su reciente gira mundial.

El espectáculo se acercaba a su fin, no sin antes pronunciar las únicas palabras en inglés que se escucharon durante su actuación: "God bless America", dice Bad Bunny, quien procede a nombrar países del continente americano y sobre el escenario, aparecen todas las banderas de los países que componen Latinoamérica.

En las afueras de Levi’s Stadium de Santa Clara, California, más de 80 voluntarios distribuyeron alrededor de 15.000 toallas para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El grupo proinmigrante “Contra Ice”, liderado por artistas, músicos y organizadores comunitarios, realizó esta acción en alianza con otros grupos activistas. La toalla tenía el dibujo de un conejo, en alusión a Bad Bunny, pateando una pelota con hielo, en referencia al ICE.

Las toallas fueron dibujadas por el político y activista Lalo Alcaraz, de Whittier, y presentan ilustraciones que exigen la expulsión del ICE de las comunidades. Los organizadores afirman que la acción se basa en una tendencia creciente entre los artistas y músicos a aprovechar los grandes eventos públicos para expresarse.

Shasti Conrad, una líder del proyecto, habló sobre la acción para solidarizarse con los miles de personas que han sido deportadas y maltratadas por ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Queríamos llamar la atención sobre lo que piensan los estadounidenses y celebrar a Bad Buddy”, dijo Conrad a las afueras del estadio. “Obviamente, va a ser un Super Bowl con mucha carga política y solo queríamos llamar la atención sobre lo que quiere la mayoría de los estadounidenses: que ICE se vaya”.

De acuerdo con los organizadores, muchos aficionados les pidieron las toallas, aunque también se observó a varias personas dejarlas en el camino antes de entrar al estadio. El grupo les pidió a quienes tenían la toalla que la enseñaran durante la transmisión del partido, en momentos clave del juego, como los touchdowns o al medio tiempo.

“Queríamos que fuera realmente impulsado por los fans y el público, para que pareciera que venía de la gente”, añadió Conrad.

Alrededor del Super Bowl se han realizado varias protestas contra ICE e incluso un sindicato local tenía programada una marcha durante el partido.

“Estamos sintiendo el dolor; se están desalojando familias y tienen miedo y les estamos pidiendo que todos estemos juntos. Ese es el país para todos. Y nosotros ahorita estamos tratando de pasar este mensaje no nomás para nuestros aliados, sino también para nuestra gente”, dijo Eileen Navarro, vicepresidenta del Latino Caucus Chicano del Partido Democrata de California. “Tenemos que hablar de las gentes que están deteniendo en ICE que se están muriendo de día a día, las familias y los niños que se están separando”.

“Ya es tiempo de que la gente también sepa que no tenemos que tener miedo”, añadió Navarro.

Los organizadores también aprovechan este momento para recaudar fondos en apoyo de los esfuerzos continuos de la organización. Se planea muy pronto sacar un álbum en colaboración con varios artistas en contra de ICE.