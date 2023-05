El béisbol cubano sigue menguando tras la salida de tres peloteros y dos bajas

En las últimas 72 horas se registraron las salidas de Cuba de los peloteros Edelvis Pérez, Ernesto Santi y Roberto Peña. Según el periodista Francys Romero, los tres abordaron vuelos con destino a República Dominicana. "La actual situación política y económica sigue impulsando a los jóvenes talentos y sus familias a buscar nuevos caminos fuera de la Isla", publicó el comunicador en Béisbol FR!

El deporte, declarado en 2021 patrimonio cultural de Cuba, está recibiendo una "paliza" por las deserciones y las varias solicitudes de bajas de atletas de los equipos cubanos. "La Serie Nacional está sintiendo muy de cerca el fatídico resultado de esta migración", subrayó Romero.

La imagen del mítico Estadio Latinoamericano, en La Habana, casi vacío es la más representativa de esta crisis. La compartió el miércoles en su cuenta de Facebook el reportero de Granma Aliet Arzola Lima.

"A duras penas hay 100 personas contando custodios, vendedores de maní, prensa, comisarios, peloteros inhabilitados para jugar hoy y policías". Ese día jugaron Industriales y Granma, pero el partido entre "el equipo insignia del béisbol cubano y el campeón nacional" no atrajo a los aficionados. "El cuadro de un deporte considerado Patrimonio de la Nación es lamentable", concluyó.

El periodista Mario Luis Reyes, radicado en Madrid (España), comentó en la publicación de Arzola que "el sistema político y económico cubano, sumamente rígido y centralizado, es un fracaso" y todo lo demás es su consecuencia. "Mover peloteros y otros deportistas a lo largo de esa Isla no tendría por qué ser insostenible. Allí lo único insostenible es el sistema y cada uno de los últimos 30 años lo ha demostrado".

Francys Romero aseguró que la pelota cubana es protagonista de "un torneo desnivelado, viejo y sin público" y lamentó que "lo que antes era un torneo lleno de brillo ahora parece ser una antigua Liga de Desarrollo en comparación con el talento mundial".

La falta de expectativas en la Isla empujó al pitcher derecho Edelvis Pérez a viajar a República Dominicana. El atleta participó en siete juegos del Campeonato Nacional Juvenil Sub-18 con Sancti Spíritus. Posee potencia en el brazo y sus lanzamientos alcanzan en promedio las 90 millas.

El jardinero zurdo Ernesto Santi tuvo un aceptable desempeño en la pasada Serie Nacional con Granma. En 137 innings cometió un solo error. Con estos dos atletas, "ya rebasan más de 150 jugadores salidos en los dos últimos años", según datos recabados por Romero.

Antes de estos jóvenes, abandonó Cuba Roberto Peña. Fue uno de los integrantes del equipo Sub-15 en 2022 durante el Premundial en Venezuela, luego en el Mundial de la categoría que tuvo lugar en México, donde obtuvieron el segundo lugar.

Con la salida de Peña, suman 11 los jugadores de la Sub-15 que en menos de un año han emigrado de la Isla. Antes de este granmense lo hicieron Alejandro Prieto, Segian Pérez, Ernest Machado, Dulieski Ferrán, Alex Acosta, Jonathan Valle, Christian de Jésus Zamora, Ronald Terrero, Danel Reyes y Yosniel Menéndez.

Otros están preparando las maletas para emigrar. El pasado miércoles el comentarista Dairon Perez Urbano confirmó que el pelotero del equipo Villa Clara, Magdiel Gómez, solicitó la baja del béisbol.

El lanzador Alexander Valiente también solicitó su baja, lo hizo público en sus redes sociales. "He decidido no jugar más por ahora, por favor que no me pidan explicaciones".

"Este joven posee muy buena velocidad, y a decir por los especialistas, gran talento que deberá moldear si decide continuar su carrera en otras ligas o a otro nivel", publicó Por la Goma. "Lo cierto de todo esto es que se van haciendo bastante cotidianas las bajas de atletas y más en el béisbol, donde la relación (Calidad-Remuneración-Inflación) es sin duda el detonante mayor".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.