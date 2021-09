El mánager del equipo de Cuba pide "patriotismo" y denuncia el "robo de peloteros"

Para ser un pelotero digno de representar a Cuba a nivel internacional no solo basta con jugar bien, hay que ser patriota. Lo dijo sin paños calientes Eriel Sánchez, director del equipo nacional sub 23, que debuta el próximo 23 de septiembre contra República Dominicana en la Copa Mundial de México, en una entrevista con Cubadebate.

Aún no se conoce la nómina definitiva de jugadores que volarán hasta Sonora el martes que viene, pero entre los preseleccionados faltaban Yosimar Cousín y Yunior Tur, algo que ha llamado la atención entre los aficionados y por lo que el diario oficialista pregunta.

"Hay muchos parámetros que medir. No solo es mirar para cuánto bateó, para cuánto lanzó, o para cuanto fildeó; hay otros aspectos como la disciplina, el patriotismo, etc. He dicho en otras entrevistas que es inconcebible que no estén ellos por su nombre y resultados, pero que revisen entonces los otros parámetros y miren en que fallaron, en que se equivocaron, y que aspectos son los que no cumplen para estar aquí. No es algo que decidimos nosotros directamente, pero hay que analizar esos otros aspectos", respondió.

Días atrás, el director había atribuido la exclusión de Cousín y Tur a la Comisión Nacional, deshaciéndose de su responsabilidad. "Es bueno que la afición conozca que la selección de esos jóvenes no fue mía", sostuvo.

Esta vez quiso suavizar las polémicas palabras matizando que, aunque él escoge a sus jugadores, la última palabra de una selección la tiene la Comisión Nacional. "Nosotros confeccionamos el equipo y ellos lo valoran, hacemos un debate con nuestros argumentos y llegaremos a una conclusión final. También soy de los directores que les deja decidir a los jefes de área, el criterio de ellos es muy importante", explicó.

"Entonces, queda clara (aunque no es explícita), la situación que presentaron Yunior y Cousín", deduce un lector en los comentarios de la entrevista, que también ha sido reseñada por la página especializada en béisbol Swing Completo. "¡¡¿Cómo?!! ¿Entonces un carné de militante te hace lanzar 95 millas o gritar dos consignas te permite batear .400?", se preguntan retóricamente desde la web.

Sánchez quiso negar taxativamente que haya delegado la responsabilidad en otros. "No creo haber sido tan directo con eso. Si dije algo fue que en algún momento uno no tiene esa posibilidad porque esta categoría se jugó por zonas y yo no tenía mucho conocimiento de esta parte occidental, no los conocía a todos. Pero siempre contaron conmigo", corrige ahora.

La selección se enfrentará a este torneo con una baja relevante en sus filas, la de César Prieto, que abandonó la selección nacional el pasado mayo nada más aterrizar en Florida para un torneo preolímpico que fue catastrófico para la Isla. A la deserción del joven, de 22 años, siguieron las de otros tres integrantes del conjunto, uno de ellos del equipo técnico.

Además, durante el juego con el equipo venezolano, las gradas aprovecharon para protestar contra los Gobiernos de ambos países, llegando a irrumpir en el terreno de juego una joven hija de exiliados que portaba un cartel pidiendo libertad para Cuba.

Sánchez no se sale del guion y califica la salida de Prieto de robo, ignorando el hecho de que, por su propia voluntad, el pelotero se subió a un auto, marchó a Puerto Rico y el pasado julio realizó una presentación privada con los Astros de Houston. Las últimas noticias que se conocen en torno al segunda base es que está negociando ser un agente libre y firmar con quien desee.

Pero ahora, su plaza en la selección queda vacante, un problema que Sánchez prevé solucionar sin problemas. "Nosotros hemos tenido en Cuba siempre ese problema que nos roban los grandes peloteros, pero al faltar alguien que ocupó ese puesto en un momento determinado, siempre sale otro. A falta de un nombre siempre hay un hombre", zanja. Para el entrenador, la cuestión es más bien evitar que se distraigan, aunque no especificó a qué se refería y si teme nuevas deserciones.

"Nuestra única preocupación es la disposición que puedan tener allí en el evento. Son jóvenes y lo único que los puede entorpecer es la concentración, y en eso estamos trabajando", dijo.

A pesar de que las expectativas no son buenas -el béisbol cubano ha caído por primera vez en su historia al lugar 11 del ranking mundial, como recuerda Cubadebate-, el mánager no se siente presionado y cree que, liberados de la presión, pueden lograr superarse e ir a por el oro. "Vamos a buscar un buen resultado por la moral y el prestigio de este deporte, porque toda la vida hemos estado en la élite. Hay que pensar que nosotros podemos ser los primeros en una nueva era del béisbol cubano", asegura.

