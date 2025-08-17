El boxeador cubano Billy Rodríguez está detenido en Alligator Alcatraz y teme su deportación

La Habana/El boxeador cubano Billy Rodríguez, quien se fugó en 2022 en una competición en México, se encuentra recluido en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz de Florida, EE UU, y su esposa teme que lo deporten a la Isla. Al cruzar la frontera desde México, al pugilista le fue entregado el formulario I-220A, una “orden de libertad provisional” bajo palabra que ofrece el Gobierno a personas que fueron detenidas al entrar de manera ilegal.

La esposa del atleta, Lisandra Jardínes, contó al Nuevo Herald que Rodríguez fue detenido el pasado 10 de agosto en Miami por un accidente de tránsito del que desconoce los detalles. Sin embargo, el vehículo que conducía Rodríguez ha sido reportado como “pérdida total”. Luego de pagar una multa y debido a su estatus migratorio, fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El boxeador fue trasladado a Alligator Alcatraz, el flamante centro de detención de Florida que cuenta con más de 200 cámaras de vigilancia, 8.500 metros de alambre de púas, más de 400 agentes de seguridad y que, para evitar fugas, está rodeado de pantanos en los que habitan caimanes y serpientes.

El boxeador le comunicó vía telefónica a su esposa lo que había sucedido y su temor a ser devuelto a la Isla. La mujer no daba crédito a lo que le informó Rodríguez. “Tú eres un desertor, no puedes entrar a Cuba”, le recordó al pugilista, el calificativo que utiliza el oficialismo cubano para los atletas fugados. “Tú fuiste a una pelea a México y escapaste, tú no puedes regresar porque vas preso”.

Según el medio miamense, Jardínes asegura que el boxeador está preocupado por su hijo, que "cumplirá un año el (próximo) lunes”, detalla la esposa. Rodríguez estaba esperando corte, aseguró Jardínes a la cadena Univision. “El día 13 de septiembre tenía que ir a Uscis [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] a firmar, porque él todos los años lo hace, hasta el 2027 que le tocaba su Corte”, agregó.

El caso del único medallista de oro en el Campeonato Continental de Boxeo celebrado en Guayaquil, Ecuador (2022), fue tomado por el abogado Wilfredo Allen, especializado en casos migratorios. De acuerdo con la mujer, el letrado le adelantó que al escapar de una selección cubana, “provocó una conmoción” para el régimen. “No puede regresar bajo ningún motivo”, le afirmó.

Billy Rodríguez tiene contrato con la firma Miguel Cotto Promotions, empresa del ex campeón mundial de boxeo de EE UU, Miguel Cotto, que lo promovía para una pelea por un título en septiembre.

Su entrenador, Franco González, comentó a la cadena Telemundo que el pugilista habanero “iba a pelear en Japón y tenía otra pelea en México por título mundial, pero por problemas del estatus migratorio no se pudo hacer. Aunque en octubre tiene un enfrentamiento importante, una pelea grande”.

González, agregó que “Billy estaba en el proceso de la solicitud de asilo político, pues él vino a este país a lograr sus sueños de ser campeón mundial y había renunciado al sistema deportivo cubano porque quería ser un hombre libre”.