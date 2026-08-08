El boxeo masculino cubano se quedó sin títulos en Santo Domingo

Julio César La Cruz, la gran figura de la delegación, fue derrotado por decisión dividida (4-1) por el dominicano Cristian Pinales.

El único oro de la delegación en esta disciplina lo aportó la rama femenina, con el título de Dayira Mesa en 70 kg

La Habana/El boxeo cubano, durante décadas sinónimo de dominio regional y principal fábrica de medallas del deporte de la Isla, firmó el viernes uno de los capítulos más flojos de su historia reciente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación cerró su participación en Santo Domingo 2026 con una sola medalla de oro, tras perder tres de sus cuatro finales, todas ellas frente a púgiles de República Dominicana.

El único título llegó de la mano de Dayira Mesa, quien se impuso en los 70 kilogramos femeninos a la puertorriqueña Stephanie Piñeiro por una ajustada decisión dividida (3-2), en lo que la prensa cubana destacó como el primer oro de una boxeadora de la Isla en la historia reciente de la cita regional.

El resto de la jornada final fue amargo para el equipo masculino. Alejandro Claro (55 kg) cayó ante el dominicano Yunior Alcántara por decisión unánime (4-0); Yusnier Sorsano (70 kg) perdió con Ricardo Cuello (4-1); y Julio César La Cruz (90 kg), la gran figura de la delegación, fue derrotado por decisión dividida (4-1) por el dominicano Cristian Pinales, en una de las sorpresas del torneo. Ninguno de los tres pudo colgarse el oro, y Cubadebate reconoció que, en la rama masculina, "ningún púgil bajó victorioso del cuadrilátero" en la jornada de finales.

La actuación contrasta con la edición de San Salvador 2023, donde Cuba conquistó cinco medallas de oro en boxeo

La imagen de La Cruz abandonando el cuadrilátero sin el que habría sido su cuarto título centroamericano simboliza el momento de una escuela de pugilismo que durante generaciones convirtió estos Juegos en un territorio casi exclusivo. Ni siquiera su principal figura pudo evitar una actuación que, en conjunto, se aleja de los estándares históricos del boxeo cubano.

La actuación contrasta con la edición de San Salvador 2023, donde Cuba conquistó cinco medallas de oro en boxeo y utilizó esa cosecha para apuntalar el tercer puesto del medallero general, detrás de México y Colombia.

En Santo Domingo, el panorama cambió por completo. El gran vencedor fue el país anfitrión: República Dominicana ganó las siete finales que disputó –incluida la de Pinales ante La Cruz– y se coronó campeón del torneo de boxeo con siete oros y una plata, su mejor actuación histórica en la disciplina en unos Juegos Centroamericanos. Venezuela terminó segunda (3 oros, 4 platas, 3 bronces) y México tercero (1 oro, 5 platas, 2 bronces).

En los últimos años, el boxeo ha sufrido la salida constante de entrenadores, el éxodo de púgiles hacia el profesionalismo y una disminución evidente del relevo generacional

Más allá de las cuatro finales, el equipo cubano sufrió también una tarde dura en las semifinales, jornada en la que –según el propio Cubadebate– el boxeo "vivió una tarde amarga con múltiples derrotas", lo que recortó sus opciones de medallas antes incluso de llegar a los combates por el título. Entre los semifinalistas que se quedaron con el bronce figuraron Magda Massó (57 kg), Yoana Rodríguez (75 kg), Keylor García (80 kg), Carisney García (54 kg) y Fernando Arzola (+90 kg).

La derrota llega, además, en un momento especialmente delicado para el deporte cubano. El Instituto Nacional de Deportes había rebajado el tono triunfalista antes de los Juegos y evitó fijar objetivos tan ambiciosos como en ediciones anteriores, consciente de las dificultades económicas, la fuga de atletas y entrenadores y el crecimiento competitivo de otros países del área. Pero incluso bajo ese discurso más prudente, pocos anticipaban una cosecha tan pobre en preseas doradas para una disciplina considerada tradicionalmente el buque insignia de la delegación.

Más preocupante aún es lo que revela este resultado sobre el estado del boxeo cubano. En los últimos años, la disciplina ha sufrido la salida constante de entrenadores, el éxodo de púgiles hacia el profesionalismo y una disminución evidente del relevo generacional. La autorización para que algunos boxeadores compitan en circuitos profesionales no ha revertido esa tendencia, y los resultados internacionales empiezan a reflejarlo con crudeza.