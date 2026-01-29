Una casa de subastas pone en venta medallas de los deportistas cubanos Idalys Ortiz y Yankiel León

Imagen de la medalla de plata conseguida por la judoca cubana Idalys Ortiz en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Se trata de las preseas de plata conseguidas por la judoca en Río 2016 y Tokio 2020 y el segundo lugar del boxeador en Pekín 2008

La Habana/Las medallas de plata que ganó la judoca cubana Idalys Ortiz en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, además de la presea de segundo lugar del boxeador Yankiel León Alarcón conquistada en Pekín 2008, han sido puestas a la venta por la casa RR Auction, en Boston (EE UU).

En julio de 2021, justo después de consagrarse como la atleta de la Isla con cuatro medallas en JJ OO: oro (Londres 2012), plata (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020) y bronce (Pekín 2008), Ortiz dijo que detrás de cada insignia había mucho esfuerzo. “He estado más de la mitad de mi vida en los tatamis: entrenando y corriendo al sol”, afirmó. La laureada judoca contó que para obtener una medalla llegó a pasar tres meses fuera de casa y sin ver a su mamá.

Su última participación en JJ OO fue en París 2024, donde quedó eliminada en cuartos de final, tras perder ante la serbia Milica Zabic, en lo que fue su quinta y definitiva cita olímpica. “Para mí realmente es un gran triunfo estar saliendo de la carrera activa del judo con cinco Juegos Olímpicos”, señaló.

En la empresa fundada por Bob Eaton en 1976 son una constante las subastas de preseas de boxeadores, voleibolistas y beisbolistas cubanos. Sin embargo, no se hace público si los objetos de las subastas son de los atletas o de coleccionistas.

La medalla que conquistó Idalys Ortiz en los JJ OO de Río 2016 también fue puesta a la venta. / Casa RR Auction

Por la medalla de Río de Janeiro se esperan 20.000 dólares, pero al momento sólo hay una oferta y es por 1.000 dólares. Muy similar el panorama para la de Tokio 2020 tasada en 30.000 dólares y que también tiene una oferta de 1.000 dólares.

Otro de los galardones subastados es la plata obtenida por el pugilista Yankiel León en Pekín 2008. RR Auction subraya que fue creada a partir de antiguos patrones de jade chino. En el anverso se aprecia a la diosa de la Victoria de pie contra imágenes panorámicas del Panathinaikos Arena, con el texto: "XXIX Olimpiada Beijing 2008". En el reverso presenta el emblema de los Juegos de Pekín rodeado de jade incrustado y el círculo exterior grabado con el deporte, "Boxeo, peso gallo 54".

La casa estima el valor en 8.000 dólares, pero hasta el momento ha presentado cuatro ofertas la más alta por 1.210.

Las distinciones conseguidas en JJ OO por cubanos han sido vendidas hasta en más de 80.000 dólares. Ese fue el caso de la primera medalla de oro del boxeador Roniel Iglesias, conquistada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que alcanzó la cifra de 83.188 dólares en enero de 2024.

En julio del mismo año, la medalla de oro del taekwondista Ángel Valodia Matos Fuentes, que ganó en Sídney 2000 al alemán Faissal Ebnoutalib en la división de 80 kilogramos, fue vendida por 51.620 dólares. Como parte de las operaciones, RR Auction se queda con un monto de entre el 10% y 15% por cada objeto subastado.